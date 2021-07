Cómo te comprendo, Garamendi. Dicen que los verdaderos amigos son aquellos que te abren los ojos sin que tú, de otra forma, se los abras a él. Sin rencor, aunque me temo que tu ex hace tiempo, desde las primeras elecciones que perdió o más allá, va unido inexorablemente a un espíritu de venganza que hace imposible la reconciliación.

Yo te acompaño en tus llantos porque es para llorar. Pero, si te sirve de consuelo, somos miles los que tenemos la boca callada y los ojos cerrados o mirando para otro lado para que no nos corten una vez más la cabeza.

En la última invasión zombi, que empezó en la Región de Murcia, vamos sumergiéndonos en nuestra vida interna y, como mucho, familiar para mantener nuestro trabajo o silla, no tan importante, por supuesto, como la de la CEOE. Imagínate. Si afeitan las barbas de tu vecino, que es presidente de la patronal, qué ocurrirá conmigo, plebe o simple trabajador afiliado, quizá, a un sindicato. Caña y guadaña.

Sin rechistar llevamos algunos décadas y debe ser contagioso porque día sí y noche también me voy encontrando con otrora personas comprometidas que han decidido tirar la toalla. No quiero que me partan la cara. Se acabó. Mi familia y ya está. Aquí en la Región de Murcia no se puede respirar… y no lo digo por el calor.

Es pasar por una plaza o, lo que es lo mismo, un espacio ocupado por terrazas y solo escuchar improperios contra los que, como tú, Garamendi, osan salirse del camino marcado.

Ya sabes. Defender el diálogo, la concordia, el acuerdo con el que se sienta al otro lado de la mesa.

Pide tu turno, anda, e intenta convencer a alguien sobre la positiva contribución de los inmigrantes o la necesidad de acabar con la violencia machista. Como poco te llaman político.

Sólo pueden hablar los que tú sabes. O mejor, ladrar.