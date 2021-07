De joven, mi maestro Enrique Gabriel Navarro me enseñó que el color negro es el cincuenta por ciento del gris, pero el color blanco también lo es en idéntica proporción. A mí me habían dicho que, si quería pintar las cosas tal como eran, debía usar lo menos posible estos dos colores porque agrisaban.

Con el tiempo perdoné al blanco y al negro y los incorporé a mi paleta, eso sí, tratándolos con el debido respeto, pues con su uso en cualquier mezcla puedes obtener unos estupendos colores quebrados, pero si te pasas tienes que empezar de nuevo con colores limpios. Cuando a un alumno nuevo sólo se le ocurre aclarar cualquier color con blanco o oscurecer sólo con negro y pinta las sombras de una casa blanca añadiendo negro yo siempre le invito a mirar, sin prejuicios, y comprobar cómo hay todo un gran abanico de colores del entorno que se reflejan y tiñen una pared blanca y cómo las sombras pueden tender al azul, al violeta o a una variedad inmensa de grises cálidos o fríos que se consiguen con toda la paleta de colores, no sólo con el blanco y negro de rigor. Yo soy de la generación que se sorprendió ante las primeras televisiones en color y que rápidamente denostó aquella España en blanco y negro de la que por fortuna salimos en la Transición. Es cierto que, con los años, volví a valorar las obras maestras del cine en blanco y negro, pero eso no quita que cada día deteste más las obras de quienes creen que una mala fotografía en color se arregla pasándola a blanco y negro, así como si ese simple procedimiento le diera categoría, verdad y seriedad a cualquier mala toma.

Con la política actual estamos en las mismas. Parece que lo que se lleva de nuevo es la vuelta a esa España en blanco y negro, y no lo digo sólo por la añoranza de algunos del régimen franquista, donde los padres y los abuelos de los ultras de hoy vivían mejor aún, lo digo porque los debates en nuestro Parlamento Regional o en el Congreso de los Diputados parece que se dibujan con trazos gruesos, sin atender a los matices, sin posiciones intermedias, sin grises coloridos, sin colores complementarios, sin posibilidad de ninguna creatividad pictórica que nos salve o, al menos, nos alegre la vista, el oído y la vida. Para el que Gobierna todo es luz, blancura, vitalidad, pureza, buenas intenciones y novias hermosas vestidas de blanco jovial, alegre e inmaculado. Por el contrario, la oposición lo ve todo negro: todo es oscuridad, maldad, negación, pesimismo y catástrofe.

Lo más gracioso de la cosa es que cuando cambian las tornas, una vez que los de la oposición recuperan el poder, por arte de birlibirloque resulta que las mismas situaciones que antes veían teñidas de negro pesimista, ahora, con ellos al mando, las ven radiantes e impolutas. Mientras tanto, a los ciudadanos, se empeñan en hacernos ver la realidad como a ellos les interesa: con un filtro blanco o con uno negro. Sin embargo, insisto, las cosas que pasan, las cosas que pasaron y las cosas que pueden pasar, están llenas de matices y de una inmensa variedad de tonos. Suele pasar que las cosas no son como nos las cuentan y por muy cómodo que nos resulte dejarnos llevar por los prejuicios, las consignas, la voz de su amo, las noticias falsas, la salvación nos llegará si aprendemos a mirar y, por qué no, si no renunciamos a pintar algo en la vida, en lugar de comprarles las láminas.

No deberíamos conformarnos con ser meros espectadores de sus peleas en el ring, la democracia se construye con la representatividad pero también con la participación de los ciudadanos, tanto en la colaboración y aportación, como en la demostración del descontento, la protesta, la reivindicación y la exigencia de rectificación en los temas más acuciantes que no admiten esperar a la próxima convocatoria electoral.

Se atribuye a Esopo la conocida fábula de aquél pastor mentiroso, alarmista y exagerado que, a la primera de cambio, siempre estaba con el toletole de «que viene el lobo», lo que para los demás pastores era algo así como la peor desgracia que había que combatir. Al final, cuando de verdad vino el lobo, ya nadie le creyó. Dicen los politólogos que algunos líderes de la oposición se esfuerzan en asustarnos con «que viene el lobo» para convencernos de que ellos son pastores que se preocupan mucho por el rebaño y, sobre todo, porque tienen que intentar acallar a otros que, más exagerados aún, dicen «que viene el fin del mundo», que es más ultra, asusta mucho más y puede movilizar más al rebaño. Mientras tanto, otros pastores, que de todo hay, en lugar de cumplir con su trabajo de cuidar del rebaño, protegerlo y facilitarle buenos pastos y adecuado cobijo, se dedican a esquivar responsabilidades y cargarle todos los mochuelos al lejano patrón, incluso lo de las reses que ellos pierden deambulando por caminos equivocados. En la política pasa algo parecido cuando le echan la culpa de todo lo malo que pase a Europa, a Sánchez, a los inmigrantes, a los progres, a los fachas, a los independentistas, a los españoles o a los otros en general, en lugar de emplearse en gobernar, pactar, gestionar y resolver.

No nos merecemos una clase política en blanco y negro y que no está a la altura de la tremenda crisis que estamos padeciendo con esta pandemia mundial. No nos merecemos que, con lo que llevamos pasado y lo que nos espera, nos envenenen con que la culpa es de los de arriba, de los de abajo o de los de allá. No nos merecemos políticos que digan que cualquier avance va a ser una catástrofe o que con Franco vivíamos mejor. No nos merecemos que nos entretengan con minucias, ni con las cosas que les interesan sólo a ellos para alcanzar el poder o para no perderlo, para que, mientras, releguemos las necesidades reales que nos urgen y que claman al cielo.

Nos mereceríamos que los políticos, estén en el Gobierno o en la oposición, tuvieran mucha vocación de servidores públicos y ninguna de amarrarse al sillón (el que hizo la ley hizo la trampa) vendiendo para ello a su padre o a sus propios compañeros de partido, si es necesario. No nos merecemos unos políticos que cuando no gobiernan firman acuerdos comprometiéndose a las mayores transparencias, a frenar abusos de poder y a impedir transfuguismos de todo tipo, pero cuando les interesa, donde dije blanco digo negro, aunque tenga que mirar para otro lado, mentir, vender, comprar, insultar, desacreditar, amenazar, hundir o renunciar a cualquier credo, vergüenza y pundonor.

Podría ser tan hermosa la política, esa noble dedicación al servicio de la ciudadanía y de un mundo más habitable y, sobre todo, duradero… Pero aquí estamos, en manos de mediocres, vividores y servidores de unos poderosos que se mantienen en un segundo plano. No, todo no es blanco y negro y es necesario discernir, aventar el grano de la paja, apoyar los avances y las buenas gestiones y criticar los errores y exigir rectificaciones. Así que ni «o todo o nada», ni «o blanco o negro». Hay que darle altura y dignificar el debate y la tarea política o nos vamos todos a la mismísima, aunque es cierto que eso es lo que algunos parecen buscar, que «cuanto peor mejor para ellos, en su beneficio».

Lo peor, lo peor, es que el lobo vendrá y le abriremos la puerta porque se disfrazará de cordero salvador de la patria ¿no lo oís ya susurrándonos aquello de que todos los políticos son iguales, pero ellos son ‘empresarios’, ‘gestores’ o ‘patriotas’? Pues en verdad os digo que o limpiamos nosotros esto o vendrán los trumpistas a hacer su agosto y cambiaremos el barro por el cieno.