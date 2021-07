Dijo históricamente el que más tenía que callar. Y ahora lo digo yo, de una vez y para siempre, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sabido es el poco respeto que tienen en Europa a la Justicia española. Pero esta vez se han pasado de castaño oscuro con su resolución 2381(2021). No tienen ni idea de lo que sucede en España. No se han leído, antes de resolver, ni la Constitución española, ni el Código Pernal de 1985 (llamado de la democracia), ni la sentencia del Tribunal Supremo que condena por delitos de sedición y malversación pública, entre otros, a algunos independentistas catalanes. Y lo que es peor, no se han leído ni siquiera su propia resolución antes de publicarla, porque incurren en diversas contradicciones.

Esa Asamblea, tras reconocer que España es una democracia viva, con una cultura de debate público libre y abierto, donde la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal, y que respeta el orden constitucional de España, dice que esos políticos ahora indultados fueron condenados, entre otras cosas, por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum constitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017 (apartado 9). Dice, por tanto, por un lado, que respeta la independencia de los tribunales españoles, y a la vez, por otro, en patente contradicción, nos invita a que dejemos sin efecto los procedimientos penales de extradición que se siguen contra políticos catalanes en el extranjero, y que también abandonemos el resto de los procesos que se siguen contra funcionarios de menor rango implicados en el referéndum ilegal.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de forma unánime (esta vez no se ha desmarcado Jueces para la Democracia), ha dicho, en contra de esa resolución europea, que fueron condenados después de un juicio público, con todas las garantías procesales por delitos de sedición y de malversación de caudales públicos, en aplicación del Código Penal de 1995. Las condenas, sigue diciendo, en ningún caso se impusieron por la expresión de opiniones, ni por sus ideas políticas, ni por la libre expresión de las mismas. Ni tampoco por el legítimo derecho de reunión y manifestación en apoyo de sus creencias o convicciones.

Incluso el propio Gobierno de la nación, a través de una nota de prensa del ministerio de Asuntos Exteriores, el pasado 3 de junio, ha afirmado que el informe de la Asamblea Europea parte de un error, que es presuponer que los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato, por lo que merece un reproche general.

En definitiva, la Asamblea reconoce que somos una democracia plena y a la vez sostiene que los políticos fueron condenados por sus ideas y manifestaciones. Lo dicho, léanse la Constitución, el Código Penal y la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019 antes de emitir un comunicado lleno de contradicciones y de falta de respeto a la democracia y al Estado de Derecho español. Y, mientras tanto, cállense y no falten más al respeto a la Justicia española.

Ya está bien de que Europa ponga en entredicho a la Justicia española. Vengan, lean y vean cómo funciona, antes de emitir una recomendación, afirmación, u opinión. Es lenta, pero segura y garantista. Y desde luego los que la administran son jueces y tribunales independiente, preparados y honrados. Reciban un atento y cariñoso saludo de un juez español, con más de cuarenta años de servicio, que cree conocer el funcionamiento de la Justicia en España.