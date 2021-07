Hoy voy a recomendar una serie de televisión. Trata de familias con hijos adolescentes, de la influencia del dinero en las relaciones personales, del peso del pasado en el discurrir de nuestras vidas, de la disparidad entre cómo somos y cómo queremos ser, de lo que ocurre cuando descubrimos que la vida es imprevisible e inclasificable, del encuentro con lo diferente, de la infelicidad que nos causamos unos a otros sin querer. Se titula Pequeños fuegos por todas partes’, que me parece la expresión exacta de ciertos momentos de la vida en los que todo se desajusta, cuando cada pieza hace el movimiento que siempre temimos que haría, y sentimos que perdemos el control y quedamos a merced de las fuerzas oscuras que nunca tuvimos la valentía de querer ver.

La historia supone también un buen recordatorio de la necesidad que tenemos todos del perdón, a los demás y a nosotros mismos, porque todos somos responsables de esos pequeños fuegos que se van extendiendo en la oscuridad para alumbrar los rincones más ocultos de nosotros mismos y que terminan quemando nuestras falsas ilusiones, la parte de la vida que creíamos a salvo. Los fuegos nos abren los ojos y cuando son pequeños, y aunque sean muchos, pueden arrasar con todo, pero hacernos mejores. Aunque no he terminado de verla, eso es lo que deseo, que los fuegos no se conviertan en un incendio, sino que se mantengan al borde de la extinción o, como mucho, a punto de una deflagración que no sea inevitable. En todo caso, es también esta historia una lección de tolerancia, al modo en que sutilmente se advertía en las primeras líneas de El Gran Gatsby: «Siempre que sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha disfrutado de las facilidades que tú has tenido».

La serie está basada en una novela del mismo título cuya autora es Celeste Ng. Una amiga que la ha leído me dice que la novela nos lleva a hacernos esa pregunta que aplazamos una y otra vez, ocultando sin darnos cuenta nuestros pequeños fuegos invisibles: ¿estamos viviendo la vida que queremos vivir? No sé si eso es posible. Quizá lo único que podamos hacer es vivir pendientes de las chispas que saltan por todas partes, reconocer en ellas lo que somos. Avivando fuegos. Quizá, después de todo, vivimos para descubrir que no podemos elegir, que bastante tenemos con ir reajustando las piezas para rehacer el dibujo que más se parezca a nuestros sueños. Apagando fuegos.