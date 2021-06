Mamá tengo un amigo que no puede contar en casa que es homosexual por miedo a la reacción de sus padres», «Isabel, mi hija nos ha dicho que es trans y, aunque lo aceptamos, nos resulta muy difícil afrontarlo», «Después de varios meses trabajando, me he visto desplazada en mi puesto tras comentar que soy lesbiana»...

Estas son algunas de las frases que jalonan el día a día para quienes, dedicados al servicio público de gobernar, nos sentamos también a hablar con nuestra familia, vecinos y amigos cuando nuestra intensa actividad nos lo permite, o sencillamente escuchamos a técnicos y profesionales cuando relatan su día a día. Ninguna de ellas se pronuncia sin emoción y eso consigue que nos alcance más de lleno una realidad que cuenta con la atención del Gobierno regional y de toda la sociedad en general.

La conmemoración del 28 de junio nos permite visibilizar una realidad patente, también reflexionar sobre el presente, analizar el pasado y planificar el futuro. Sobre todo, pensar en el futuro que queremos para la comunidad LGTBi y su integración definitiva en una sociedad que nos reclama recursos para derribar el muro de la intolerancia.

Lamentablemente, queda mucho camino por recorrer para generalizar políticas y estrategias que permitan construir con carácter definitivo una sociedad tolerante e igualitaria, donde la diversidad en todos los sentidos se reciba como el valor añadido que es, y las diferencias (también a la hora de expresar nuestra sexualidad) dejen de despertar rechazo.

Educación, información y protección siguen siendo necesarias y aún más importante resulta estudiar, planificar, ordenar y ejecutar toda esa labor. Por eso el Observatorio Regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma, constituido por decreto el pasado 5 de noviembre de 2020 y que comienza mañana su andadura, afrontará todas las tareas pendientes asumiendo el protagonismo.

Tal y como viene haciendo el Observatorio de la Igualdad creado en febrero de 2020 y constituido en diciembre de ese año, para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la lucha contra la violencia contra las mujeres, una amplia representación de la sociedad trabajará a partir de ahora marcando esas prioridades y también los criterios a seguir en las políticas regionales.

La experiencia en torno a la mujer, en tan solo unos meses, está siendo muy positiva y enriquecedora, además de participativa gracias a la implicación de todos los representantes sociales y a su colaboración con las entidades que representan a las mujeres. Así esperamos que sea también en torno a la comunidad LGTBi, pese a la ausencia de los colectivos que representan a esta misma comunidad, que ya han anunciado que no pueden asistir, ni delegar, ni derivar su voto a través de cualquier otro integrante, ni proponer una fecha alternativa para la realización de este primer pleno.

Aún así, las puertas siempre estarán abiertas, las manos tendidas y los oídos atentos, si algún día algún colectivo decide acercarse. No van a encontrar ni reproches, ni rechazo, porque también el Observatorio nace como un órgano tolerante e integrador, porque su aportación siempre será especialmente valiosa frente a las demás.

Mientras tanto, una treintena de personas ya han confirmado que estarán ahí, representando a todos los ámbitos de la sociedad de esta región que quiere trabajar por la integración y la igualdad LGTBi, sin sesgos de ningún tipo.

Así lo estamos haciendo en el Gobierno regional desde el 1 de agosto de 2019, nuestro compromiso es firme desde el primer día y permanece inquebrantable. Hemos avanzado a través de la creación de este Observatorio como el primer paso del desarrollo de la ley 8/2016 que seguirá avanzando, de la publicación de la Guía de Delitos de Odio LGTBi, del impulso de políticas de formación y de iniciativas juveniles que permitan que la integración avance lo más rápido posible, de la inclusión de iniciativas en los presupuestos 2021 que permitan atender también a las familias para que la identidad sexual sea una expresión libre que genere felicidad en las personas y su entorno. Y seguiremos haciéndolo siempre dispuestos a que se repita aquella reunión del 9 de agosto de 2019, con los colectivos LGTBi, donde se retrató la voluntad que sigue viva a día de hoy, si cabe con más fuerza.

Para que las frases que algún día escuchemos sean: «Mi amigo ha contado a sus padres que es homosexual mientras cenaban porque quiere presentar a su novio, y ya le están esperando para conocerle», «Gracias a la ayuda con que contamos estamos trabajando juntos, en familia, para que nuestra hija trans alcance su objetivo y seamos todos felices» o «Desempeño mi labor profesional con total libertad y me siento reconocida en todos los ámbitos». En definitiva, para que la vida siga.