Firmar o no firmar, esa es la cuestión. Cuál es la más digna acción del ánimo: sufrir las impertinencias del independentismo en silencio borbónico u oponer los brazos a este cúmulo de calamidades y darles fin con atrevimiento constitucional (Hamlet, acto 3º, escena 1ª, versión moderna). Pero como no tengo la erudición de Shakespeare, me limitaré a decir si el rey puede dejar de firmar los indultos que le presenta el Gobierno a favor los independentistas no arrepentidos, condenados por delito de sedición y malversación de fondos públicos, entre otros. He leído a una mente prodigiosa, lástima que no la usara en su momento para lo bueno, y hubiese elegido mejor a sus compañías, controlando más y mejor sus ambiciones personales y políticas. Me refiero a Mario Conde y a su columna en El Correo de España donde sostiene, en síntesis, que existe una contradicción o conflicto de opiniones entre el Ejecuto y el Poder Judicial, y es el rey quien debe decidir, ya que los jueces entienden que no se dan las circunstancias legales para conceder los indultos, y el Gobierno, por el contrario, mantiene que como es él quien manda y tratándose de un derecho de gracia, ha hecho lo que le ha dado la gana. Lo que no sabe o no quiere saber el Gobierno es que la Sala Tercera del Tribunal Supremo puede revocar los indultos si no está razonada su necesidad.

Aunque también es cierto que, en definitiva, el Ejecutivo lo volverá a hacer o, lo que es peor, puede acordar una amnistía para ellos y para que el cobarde de Puigdemont pueda venir a su estado catalán sin miedo a la cárcel. El mencionado exabogado del Estado argumenta que el artículo 62 de la Constitución española, en su apartado f) se refiere a ‘expedir’ el rey los decretos acordados por el Consejo de Ministros, y su apartado i) hace mención a ‘ejercer’ el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no puede autorizar indultos generales. Y puesto que en este último apartado se refiere no a expedir sino a ejercer, concluye Conde que el rey no está obligado a firmar los indultos. A mayor abundamiento se ampara en el artículo 56 CE , donde se establece que el rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones

En mi opinión, esa argumentación está un poco traída por los pelos, pues la realidad es que el rey que manda pero no gobierna. Al tratarse de una monarquía parlamentaria no puede negarse a firmar los indultos acordados por el Consejo de Ministros. Lo único que puede hacer es tomarse un par de almax junto con tres omeprazoles, un buen vaso de vino, y a tragar la píldora que le han suministrado, pues son precisamente esos que autoriza con su firma ser indultados, los que quieren echarle de rey para que venga una república, amén de romper la unidad de España que debe garantizar. O también, puede dejar de comprar productos catalanes, como ya hacen muchos españoles, pero esa ni es la solución ni todos los catalanes son independentistas.

Finalmente, Majestad (no me diga que no le doy soluciones para cuando en la Zarzuela lean este artículo y se lo pasen inmediatamente a su conocimiento regio), puede hacer lo que hizo Balduino de Bélgica, quien para no firmar una ley sobre el aborto abdicó coyunturalmente. Esto último no se lo aconsejo, porque SM no es ningún cobarde como ha demostrado con su propio padre.

Conclusión: Ha hecho muy bien en firmar esos indultos y a esperar: por una parte, a ver que dice la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y, por otra, qué pasará cuando los independentistas se den cuenta que eso no sirve de nada para sus pretensiones y le pidan más y más a Sánchez.