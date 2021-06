Urdangarin ya no tendrá que ir a domir a la cárcel. Salen los presos del procés. Media España abandona la prisión y la otra media está deseando irse a un hotel. Nadie en casa. Y eso que las calles están llenas de repartidores en bici. Que también es gente que no está en su domicilio. No se nos va a caer la casa encima, que ya se nos cayó durante el confinamiento. Vivimos en la calle ahora que no hay toques de queda y queda poco para liberarnos de la mascarilla y el virus. La calle, para el que se la trabaja. Vuelven los atascos y ya mismo oiremos lo de operación salida, que se produce cuando el jefe nos indulta y nos dan vacaciones. Como en casa, en ningún sitio. Hogar es donde habita el corazón, dijo Plinio el Joven. Al mío le gusta habitar en un todo incluido, una casa rural, un apartamento en la costa o un crucero, modalidad que también vuelve. El colmo de un crucerista es que lo atraquen.

A Sánchez le ha faltado pagarles a los presos del procés un tour por el mundo, aunque sea barato y sin desayuno incluido, por ver si el nacionalismo se les cura viajando. No los han tenido a pan y agua y pese a eso ahora quieren comerse casi todo el bollo de la financiación autonómica. La insolidaridad es el hogar mental de no pocos españoles. Hay unos anfitriones mejores que otros pero todos nos resistimos a visitar donde habita el olvido. Allí nos veremos todos aunque algunos tienen mucho arte para postergar esa cita.

El portal de Belén tal vez sería hoy un apartamento turístico, el último libre, pero sin cocina y con baño común. El portal de Belén no es un portal de internet. También nuestra gente mayor, merecidamente, está presta a enrolarse en los viajes del imserso, que vuelven a organizarse este otoño. O sea, igualmente se van fuera de casa.

La vejez es tener ilusión por conocer ya por fin la Alhambra y no estar tirado en una residencia hablando de achaques y esperando al hijo zangolotino que este domingo tampoco viene. Estará en la cárcel o en un hotel gastando el dinero que no tiene. O tal vez lo han echado a la calle.

Hoy se celebra el nacimiento de san Juan conocido como el Bautista porque fue el introductor de esta práctica para simbolizar la purificación de los pecadores arrepentidos. Según los evangelios él habría bautizado a Jesús. El final de Juan fue trágico y ha dado lugar a uno de los personajes femeninos más utilizados por los artistas de todos los tiempos. En los textos de san Marcos y san Mateo se dice que habría sido degollado por orden de Herodes instigado por Salomé, hija de Herodías.

Herodías, viuda del hermano de Herodes, pretendía casarse con su cuñado pero Juan le recriminó sus intenciones, acusándola de incestuosa. Ella, ofendida, conspiró con su hija para acabar con la vida del Bautista. Para ello Salomé bailó delante de su tío (y futuro padrastro) y este, complacido por lo que acababa de ver, le preguntó qué deseaba para agradecerle la actuación. «La cabeza del Bautista en una bandeja de plata». Y así fue.

La representación de aquel episodio y su lectura han ido evolucionado al mismo ritmo que la concepción que ha tenido el hombre respecto a la mujer durante los últimos mil años. Los artistas medievales comenzaron representando el momento del baile pero a partir del siglo XVI los pintores muestran el crimen ya consumado, con Salomé contemplando la cabeza de san Juan. A veces reproducen la escena con violencia y otros, como hace Caravaggio, con una serenidad inquietante.

Después, el interés en Salomé decayó hasta que resurgió en el siglo XIX. Francia y el Reino Unido habían comenzado su expansión colonialista por Oriente Próximo y Asia, y la sociedad europea estaba fascinada por todo lo que llegaba de aquellas tierras lejanas.

Si en los siglos anteriores Salomé había protagonizado telas, a partir de ese momento fue el turno de la literatura. Gustave Flaubert, después de haber visitado Egipto y Jerusalén, recurrió a los temas bíblicos para inspirarse y publicó textos como La tentación de san Antonio y Herodías. En este relato, publicado en 1877, para describir la danza de Salomé se inspiró en las bailarinas que había visto a sus viajes. La narración de la escena está cargada de sensualidad y erotismo. Como también la de Stéphane Mallarmé al poema inacabado también titulado Herodías. Mientras lo escribía lo compartió con Oscar Wilde. El inglés quedó tan profundamente impresionado con la historia que hizo su propia versión en forma de obra teatro en 1891.

Wilde hizo su propia interpretación con una Salomé enamorada de Juan y que, al no ser correspondida, lo hacía asesinar por despecho. El clímax de la obra era la escena del baile que por primera vez se convertiría en la ‘danza de los siete velos’. El escritor se inspiraba en el mito babilónico de Ishtar, que había tenido que bailar en las siete puertas del inframundo para llegar al infierno y, en cada parada, se había despojado de parte de su ropa. La primera Salomé de Wilde fue Sara Bernhardt, que acababa desnuda sobre el escenario. La obra causó polémica y fue cancelada. No se volvió a representar hasta 1896 en París. Después, Richard Strauss hizo una versión operística en 1906 que también levantó mucha polvareda.

A partir de ese momento todas las versiones de Salomé creadas por los artistas recibieron la influencia de Wilde. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en pintores como Gustave Moreau y Gustav Klimt, que la representan cargada de lujuria y sensualidad. Esta mirada masculina será la base de un fenómeno clave en la cultura de masas: la mujer fatal. Es una identidad femenina construida desde la perspectiva del hombre.

Esto aún se reforzó todavía más con la eclosión de los cabarets. La danza de los siete velos fue un número recurrente por un tipo de bailarina de toques exóticos que estaba muy de moda, como la famosa Mata Hari.

Con la llegada del cine, el número saltó a la gran pantalla. En 1923 se estrenó una adaptación de Wilde protagonizada por Alla Nazimova que también era la productora del filme. Le costó la carrera. En realidad era una excusa. Aquel Hollywood dominado por hombres no le toleraba que viviera su homosexualidad con libertad. Las mujeres podían ser femmes fatales pero no podían tomar sus propias decisiones.