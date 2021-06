Una vez más estos cabrones de la prensa restregándome por la cara la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Recordándome que si el número uno es Amancio Ortega; que si es español, como yo; que si empezó con una mercería, como yo; que si las cintas, que si los botones, que si los calcetines, lo mismo que yo. Todo esto para que me dé cuenta de hasta dónde ha llegado él y dónde me he quedado yo… ¡Cabrones! ¿No tenéis otras noticias que publicar?