Un voto de confianza tiene una fecha de caducidad. Y creo que esa fecha ya ha llegado para la mayor parte de los aficionados españoles. No solo porque nuestra Selección no haya sido capaz de ganar ninguno de los dos encuentros que ha jugado en su casa, sino porque además éste equipo puede tener futuro pero no tiene presente, cosa que tampoco debe llamar la atención porque Luis Enrique se ha traído a la mayor parte de los futbolistas españoles que juegan en el fútbol extranjero y se ha olvidado de algunos que juegan en España muy bien, por cierto, y se entienden perfectamente. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Y Luis Enrique de momento ya no goza de la confianza de casi nadie, aunque me temo que eso a él le da lo mismo. Sigue en su cerrazón habitual, que ya empieza a ser preocupante. Se clasifique España o no todos creemos que con ésta Selección no vamos a ninguna parte. Esta vez no hemos sabido ni marcar de penalti.

Con las ganas no basta. Hay que jugar al fútbol. Y no atacar locamente olvidando que también hay que saber defenderse con orden y concierto, porque el rival existe.

A veces despertar al león tiene sus complicaciones, porque el león se cabrea y te acaba devorando. Eso fue lo que pasó en el Portugal-Alemania. Ronaldo marcó y una posible derrota dejaba a Alemania eliminada. De modo que el león despertó. Y ya se sabe lo que pasó. Una hoda al fútbol. Alemania acabó goleando a la actual campeona de Europa

En el Francia-Hungría pasó algo parecido. A Francia, gran candidata al triunfo final, le pudo su favoritismo. Creyó que Hungría era pan comido y se atragantó. Y gracias a que Griezmann se percató que no jugaba con el Barca, sino con su Selección, empató el partido y de esa forma apagó el fuego y salvó los muebles.

Total, que el fútbol está loco, loco, loco. Sobre todo el español. Pero como ahora vamos de indultos, ¿por qué no indultar también al fútbol español?