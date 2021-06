El impacto de la crisis económica asociada a la pandemia está siendo desigual en las Comunidades autónomas españolas y entre aquellas que mejor están resistiendo dentro de la gravedad se sitúa la Región de Murcia. La caída del PIB en 2020 fue del 9,7% frente al 10,8%, según datos de BBVA Research, y se espera que en 2022 nuestra economía supere ya los niveles previos al inicio de la crisis. También hemos sido una de las dos únicas regiones, junto a Madrid, en las que se ha creado empleo entre septiembre de 2020, en plena segunda ola de la covid-19, y abril de 2021. En economía no es posible separar las instituciones políticas de las económicas y esta crisis no es, ni mucho menos, una excepción. El comportamiento de nuestra economía está impulsado por las decisiones de un Gobierno autonómico que está demostrando que las políticas liberales marcan la diferencia y que pueden contrarrestar la desazón que genera el Gobierno socialista.

La izquierda en el Gobierno primero mintió de forma sistemática y se mostró incapaz de hacer frente a la pandemia desde un punto de vista sanitario, lo que culminó en un intento de esconder decenas de miles de muertos para tapar su incompetencia. Tras el fin del confinamiento continuó fiel a su dejación de funciones y, parapetado en la cogobernanza, trasladó toda la responsabilidad a las autonomías. Afortunadamente, y pese a las críticas de algunos al Estado de las autonomías, Gobiernos populares como el de la Región Murcia, Madrid o Andalucía aprovecharon la oportunidad para ejercer de contrapunto al Gobierno central. Demostraron que había otra forma de gestionar la crisis y que proteger a la población no estaba reñido con la actividad económica. De ahí que los datos que he mencionado antes no sean, ni mucho menos, fruto de la casualidad.

Ahora, un año y algunos meses más tarde del inicio de la pandemia, y con un retraso que sólo tiene por culpables a los líderes regionales del PSOE y Ciudadanos, han visto la luz los Presupuestos Generales de la Región de Murcia. Son los mayores en la historia de nuestra región: 5.300 millones de euros. Esto supone una inversión diaria de quince millones al servicio de la recuperación económica, la cohesión social y el refuerzo de nuestra sanidad. Los incrementos de más de 55 millones para el Instituto de Fomento y de 35 millones para turismo son la muestra del compromiso del Gobierno del Partido Popular con la reactivación y la mejora de la competitividad del tejido empresarial, especialmente en los sectores más golpeados, como turismo, hostelería y comercio. A eso hay que añadir otras medidas, como el ya acordado segundo plan de rescate a la hostelería.

La prioridad del Partido Popular es reactivar la economía y devolver la libertad perdida durante este último año. Ante la masacre impositiva que prepara el Gobierno de España, el Ejecutivo regional apuesta por bajadas de impuestos desde 2018, añadiendo trece nuevas deducciones en IRPF este año, lo que supondrá un ahorro de 546 por contribuyente. Frente a un Sánchez que pide para los golpistas antiespañoles la comprensión que su Gobierno no ha tenido con autónomos y pymes asfixiados, López Miras siempre ha estado del lado de los empresarios y los trabajadores, atendiendo sus demandas, por ejemplo, añadiendo recientemente 36 nuevos sectores que se podrán beneficiar del Fondo de Solvencia Empresarial Covid-19. Y frente a los que han intentado volar por los aires el Gobierno regional en la peor crisis económica desde la Guerra Civil, el Partido Popular ofrece estabilidad, solvencia y compromiso.

Las últimas encuestas son claras, muestran que ese es el camino que los ciudadanos avalan y señalan la plena vigencia de un objetivo compartido por la mayoría de los murcianos y el Partido Popular: seguir trabajando para hacer de la Región de Murcia una tierra de libertad y oportunidades.