Y a tenemos presupuesto para el año 2021, lo que, dado que estamos acabando el mes de junio, tampoco es que nuestros políticos se hayan dado mucha prisa, pues debieron aprobarse en diciembre del año pasado. Claro que, con todo esto de la pandemia, podría ser que los economistas y los consejeros de esta Comunidad Autónoma, estuvieran gestionando vacunas por esos mundos de Dios –espera, no, si las vacunan vienen del Gobierno central -, o quizás estuvieran poniendo vacunas, o poniéndoselas, qué sé yo. El caso es que este año ha sido algo especial y les quedan seis meses para ejecutarlo todo, pero, oiga, más vale tarde que nunca.

Por otro lado, también hay que reconocerles a nuestros representantes en la Asamblea Regional, y a los hombres, a las mujeres, etc., del Gobierno que por fin hayan llegado a una votación que han ganado los que habían redactado el presupuesto, que les había salido tan bien, tan bien, que no han aceptado ni una sola enmienda del Partido Socialista, que ya es rechazar, oiga. Pero yo tengo fe absoluta en que, si no las han aceptado ha sido porque eran más malas que la quina para nosotros, los ciudadanos. Jamás me atrevería yo a pensar que la Oposición presentara una idea buena sobre un apartado del presupuesto, y que el ponente dijera: «Te vas a tocar la pirindola, sociata», y la rechazara. Como un emocionado converso estoy dispuesto a jurar que ni en una sola ocasión el consejero correspondiente ha escuchado las argumentaciones de su contrincante político y ha pensado: «Joder, tiene razón, ¿cómo no se me había ocurrido a mí esto?», para rechazarlo de inmediato.

En cualquier caso, puedo asegurarles y les aseguro que llegar a la votación final de los presupuestos tiene tela marinera. Primero, hay que hacerlos, siempre partiendo de los del año anterior, pero, aunque ustedes no se lo crean, hacer un presupuesto requiere de una técnica que muy pocos dominan, y hay verdaderos expertos entre los funcionarios de esta Comunidad. Los políticos pueden llegar a saber qué va en el capítulo 1 o en el capítulo 2, pero no los saquen ustedes de ahí, a menos que hayan estudiado Económicas o algo por el estilo, necesitando, además, haber practicado un poco la carrera, porque si nada más terminar sus estudios colgaron el título en el salón de su casa y se dedicaron a la Política, pues que puede ser que se les haya olvidado todo, lo de la técnica presupuestaria, y lo demás.

Hay otra cuestión muy importante en lo que atañe a este tema, y es que la mayor parte del dinero de que se dispone ya tiene padre y madre y no se puede disponer de él para los primos. Quiero decir que hay una serie de apartijos que son imposible de soslayar, por ejemplo, la Sanidad, la Educación, pagar las nóminas de los unos y de los otros, ciertos alquileres, ciertos compromisos con la Sociedad Civil, ayudas al necesitado, subvenciones aquí y allá, cuál de ellas mejor dada, o sea que, como les decía, la pasta ya tiene padre y madre en su mayoría, y se puede hacer poco con lo que queda, y eso es lo que yo llamo «lo de los primos». Y ustedes se preguntarán quizás qué demonios sabe este hombre, un pintor de pueblo, de presupuestos. Pues, tomen nota, un servidor se ha tragado muchos debates de esta materia en la Asamblea Regional para luego contárselos a ustedes desde estas páginas, y les prometo que jamás, jamás, me he aburrido más en mi vida que escuchando a un consejero/a un día presentar lo suyo, discutirlo con la oposición, y al día siguiente otro, y así sucesivamente. Unos bostezos se me iban que se hundía el Hemiciclo, pero, oiga, había que comprarles zapatos a los chiquillos, que estaban descalzos.

Y una anécdota de nuestra Asamblea y de los presupuestos. En uno de estos debates, el diputado correspondiente le preguntó a un consejero muy insistentemente en qué pensaba gastarse el dinero del apartado tal. Entonces el Consejero salió a la tribuna y comenzó a decir: «En papel higiénico, tanto; en tinta para las impresoras, tanto, en folios tanto...»y no paró hasta el final. Ese día, al menos, nos reímos un rato.