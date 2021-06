Suele ocurrir en las mejores familias. El hijo pide los privilegios del que gozan sus amigos sin recabar en que sus notas no son las mismas. Cuando se tiene el BORM esta táctica deriva en cambiar la legislación a tu medida con la excusa de que ya rige en otras comunidades autónomas cuando, ni de lejos, eres igual en tu gestión, competencias y libertades. Sí, libertades. O derechos, como el del aborto, la eutanasia, la protección medio ambiental, la educación, la sanidad, el empleo de calidad, la protección social, salarios y pensiones dignas…

En vez de poner el foco en trabajar para que los murcianos se aproximen, al menos, a la media nacional y gocen de los mismos derechos y servicios, aquí no paran de levantar barreras para impedir tal objetivo. Si el aborto y la eutanasia concitan una aprobación mayoritaria por parte de la sociedad española, pues yo aquí intento mantener a la Región de Murcia como la reserva espiritual de Occidente. Igual cabe decir de la reciente Ley de Eutanasia o la de Educación. Aquí nos declaramos en desobediencia, lo que por otra parte no es extraño dado nuestro nivel general de viveza y de estudios. Si Europa y, por tanto, todos sus Gobiernos dan un giro medio ambiental no sólo para salvar el planeta sino nuestra economía, en este rinconcito decidimos ir a la contra, levantar el pie aunque comprobemos en el Mar Menor, día tras día y noche también, las consecuencias de mirar para otro lado.

Huelga decir que los que se rasgan las vestiduras sobre le evidente infrafinanciación y olvido al que someten a nuestra Comunidad desde Madrid son los mismos que, pudiendo hacer lo contrario, recortan los derechos, servicios y acciones políticas y económicas con contenido social y/o medioambiental, convirtiéndonos en infraciudadanos.

Y todo ello sin citar el clima político, más que recalentado con respecto a otras latitudes.

Aun con este panorama, el padre y, no te digo yo, los murcianos suelen ceder