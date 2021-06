Ahora que se le ve un horizonte a la cosa, no estaría de más abrir nuestras mentes, dejar que un soplo de rock, o de lo que sea, desaloje los fantasmas cotidianos. Con mi cita del maestro Miguel Ríos, que vuelve a recorrerse los escenarios a los 77 años, no quiero quitarle el puesto en este periódico a mi admirada Jutxa Ródenas, que tan bien conjuga su artículo semanal con la música que está escuchando (y no da puntada sin hilo musical, la jodía).

Por fin parece que empezamos a despegar, que ya podemos ir escuchando música en directo, que ya vuelven las inauguraciones de arte y, aunque nos han prohibido las hogueras de San Juan, ya se programan obras de teatro hasta en las diputaciones cartageneras. Y claro, ya estamos deseando volver a viajar, salir de aquí de una puñetera vez. Mi madre me decía de joven que le había salido «muy tunante y viajero» y que si fuera rico no pararía en España… Yo no creo en los horóscopos, pero si creyera atribuiría a ser Géminis mi dualidad interior de apego a mi terruño y, a la vez, mis ansias de volar y conocer otros mundos.

Y no me refiero solamente a que hemos pasado unos meses duros, enclaustrados, sin salir mucho de casa y sin viajar. Ya ha llegado el calor y he de reconocer que no aguanto el repetitivo estridular de las cigarras, sí, amiga lectora, lo de las chicharras no es cantar ni por asomo, más bien es ventosear, pues son los machos los que producen el sonido con el abdomen.

Nadie se conforma con lo que tiene, ni quiere permanecer donde está, así que mientras vuelven las hordas de turistas a absorber nuestro sol y nuestra cerveza, mi sueño es tomar carretera y manta e irme hacia el norte, buscando la sombra, el verde y el canto de los pájaros. Mi tierra prometida empieza donde las plazas no están enlosadas y sin árboles para que te frías al sol y, sobre todo, donde no se escuchan las cigarras. Lo malo del cambio climático inminente es que el día menos pensado los pobres osos polares, ya sin hielo, se van a hartar del dichoso estridular de estos insectos.

Mi madre también me decía que yo iba para señorito (y eso que guardaba el ganado con siete años y limpiaba las pocilgas de los cerdos), por eso, seguramente, pienso con ansia en viajar como si no fuera un artista muerto de hambre tras este duro año y medio casi sin ingresos. Lamentablemente, cada día hay más gentes en el mundo que no tienen más opción que viajar a la fuerza, no por placer sino para sobrevivir. Ciertamente, el orbe es cada vez más pequeño y los muros de contención de los otros son más frágiles por momentos, así que aquí estoy yo, pobre según con quien me compare, pero un privilegiado del primer mundo que sólo tiene ganas de salir huyendo de las chicharras.

Es casi la vida media de un político antes de que se pase a la empresa privada, se cambie varias veces de partido, se dedique a cobrar conferencias o firmar libros que le escribe un negro, o se haga tertuliano de luxe. Bien mirado, algunos políticos son como las cigarras, repitiendo sin cesar su insoportable cantinela plagada de descalificaciones, insultos y lo que parecen exabruptos, pero que no tienen nada de arrebato y sí de aburrido dale Perico al torno. Pues ahí estamos, que son muy cansinas: las cigarras y algunas de sus señorías, que llevan diciendo lo de que España se rompe desde las Cortes de Castilla, antes incluso de que las Españas se unieran. Es verdad que cada vez es más fácil pasar de curso sin aprobar y meterte a político de según qué partidos.

Al final, como no va a quedar nadie que sepa Historia, sino consignas, nos quedaremos atrapados en la repetición incesante de lo mismo de siempre, que viene el lobo y las cosas como fueron. Tal vez un día, las cigarras, además, andarán para atrás como los cangrejos y así terminará de cerrarse el círculo que inspirará a lo más granado de nuestra alta clase política y a ciertos magistrados ‘gran reserva’. A las próximas elecciones veremos en los carteles el «Avancemos hacia atrás sin complejos» que decía Forges y «con nosotros lo de siempre».

Sí, vale, reconozco que hoy la he tomado con las aburridas y repetitivas chicharras, animalitos del Señor, así que, antes de que algún partido las tome como su mascota, no debemos olvidar otros especímenes igualmente dignos de imitar: ¿Qué les parece la medusa? Son muy de nuestro Mar Menor y, tal como nos recordaban en RONEM RAM de Onírica Mecánica (¡que al final logré ver!), no tienen memoria, porque no tienen cerebro, y son capaces de sobrevivir al colapso, cuando ya se hayan extinguido todos los seres más o menos pensantes.

La medusa es el sueño lúbrico de ciertos políticos, porque se pasan el día pavoneándose, como ellos y otros tertulianos, y están siempre prontas a acudir y multiplicarse en masa en cuanto los del negocio crean el clima pútrido propicio. Y, encima, las medusas no te dan por saco con ninguna preocupación sobre el ayer, ni sobre el mañana, ni sobre ninguna próxima extinción. Las medusas son una magnífica involución de las chicharras, muy útiles contra cualquier intento de usar la memoria, de prevenir el futuro o de limpiar los mares.

Pero, insisto, como siempre a contracorriente, yo me quiero perder, aunque sea un tiempecito, fuera de las cigarras y lejos de las medusas. Tal como se está poniendo la cosa, tal vez me tenga que ir en bicicleta que, como todos sabemos, es un vehículo muy apropiado para mantener fuerte el corazón, que buena falta nos hace. Bien es verdad que la bicicleta no es una nave interplanetaria (que no sabemos si las llegaremos a ver antes de que todo esto reviente) pero son un hermoso invento, como la democracia: Tal vez no el medio más rápido y exige mantenimiento, inflar las ruedas a menudo e ir tapando continuos pinchazos, pero, sin duda, el que puede llevar a todos a todos lados, incluso cuando todo falla.

Efectivamente, la democracia se parece a la bicicleta en que es un medio para avanzar que exige cierto equilibrio, mantener la mirada en el horizonte y no dejar de pedalear si no te la quieres pegar. Durante algún tiempo, sobre todo si es cuesta abajo, la inercia te puede hacer avanzar un poco, pero de vez en cuando vienen cuestas y hay que volver a pedalear con decisión y esfuerzo.

No se inventó la democracia ni la bicicleta para tenerla inmóvil y adorarla, sino para ponerse en marcha, pero, además, ni la democracia ni la bicicleta tienen marcha atrás, aunque a algunos les pese.