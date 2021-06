Qué bonito y cómo me gusta el refranero español. A los cuadrilleros de la Santa Hermandad, allá por el siglo XIII d.C., les decían «a buenas horas mangas verdes», porque éste era el color de sus mangas y porque llegaban tarde a aprehender a los ladrones. Ahora, ocho siglos después el color de las mangas ha cambiado. Ahora es negro y con puñetas. Como se pueden imaginar, me estoy refiriendo a una sentencia (que, al parecer, según la prensa que se entera de todo antes que nadie y en este caso sabe ya hasta cuál va a ser la resolución del Tribunal Constitucional), va a dictarse el próximo martes día 22.

El Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo, estableció por primera vez el estado de alarma, imponiendo un confinamiento domiciliario bajo pena de multa. Tras diversas prórrogas de dicho estado, el 9 de mayo último acabó. Dejando a un lado si es aceptable que se dicten por el Gobierno tantos Decretos Ley en un Estado de Derecho, pues los mismos solo son para supuestos de urgencia y con carácter excepcional, quedando sometida su validez y eficacia a la ratificación por el Congreso de los Diputados. Es decir, se ha estado legislando por el Ejecutivo y no por el legislativo. Pequeño tonto detalle para el equilibrio del Estado de Derecho.

No obstante, lo cierto es que la salud es lo primero, aunque tengamos que quedarnos encerrados en casa, perdiendo toda libertad de movimientos, que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de 1978. Y aun diría más, es un derecho natural. La cuestión radica en saber si podía hacerlo el Gobierno bajo la fórmula del estado de alarma o precisaba un estado de excepción.

Veamos: en abril de 2020 una formación política recurrió ante el Tribunal Constitucional ese Real Decreto Ley. Desde el 9 de mayo de 2021 ya no existe estado de alarma. Y el Tribunal Constitucional va a resolver sobre la validez del estadio de alarma cuando ya no existe, gracias a Dios y a las vacunas. Un año y dos meses después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. Es como si, por ejemplo, se resuelve en el año 2020 el lugar donde debe ubicarse el campamento de carthagineses y romanos para el año 2019.

El Tribunal Constitucional puede decir tres cosas: una, que todo el Real Decreto Ley fue constitucional. Otra, que es totalmente inconstitucional. Y tercera, que algunos artículos los son y otros no, por afectar a derechos tan fundamentales como la libertad de movimientos, esto es, fue ilegal el confinamiento domiciliario, tal y como se hizo. Si dice lo primero no pasará nada, miel sobre hojuelas. Si dice lo segundo o lo tercero, a buenas horas, mangas negras. Salvo para las multas, pues no se podrán cobrar aquellas sanciones impuestas por estar más allá de las horas permitidas paseando por la vía pública sin un perro que te acompañe. O ese viaje hecho a otra Comunidad autónoma, e incluso a otro municipio aunque esté a menos de un kilómetro de donde vives, sin causa justificada, como trabajo o urgencia familiar. Un millón de multas contabilizadas pueden pasar al cajón de su sinrazón si se confirma lo que dice alguna prensa acerca de que el tribunal va a sentenciar que era el Congreso y no el Gobierno el que podía acordar el confinamiento domiciliario.

A buenas horas, mangas negras, y a buen entendedor pocas palabras bastan, podría resumirse este lento caminar, una vez más, de la Justicia en nuestro país. Pero como nunca soy pesimista, prefiero recitarles otro refrán ad hoc: «Más vale tarde que nunca». Lo importante es que acierten.