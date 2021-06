Cada vez me gusta más lo de llegar a un restaurante, pedir la carta de vinos de la Región y encontrar que solo tienen uno, o dos con suerte. Así no vamos a ningún sitio y, la verdad, no sé muy bien a que se debe. Nuestros vinos deberían haber pasado ya la barrera de los secundarios en una cava regional. Supongo, aunque suponer siempre sea un riesgo, que es por aquello de que todo lo de fuera es mejor, y se equivocan. Es un verdadero placer degustar nuestra gastronomía con un buen blanco o tinto de los nuestros. Seguro que, si lo intentan, encontrarán alguna botella que se adapte tanto a sus bolsillos como a sus gustos. Esto es más que una apreciación, es una reivindicación, porque si andamos de locura proyectando que no hay mejor lugar donde comer que en esta Comunidad, recuerden que en la mesa siempre se pone líquido y, la verdad sea dicha, qué pena acompañar ciertas delicias con refrescos o con un exquisito vino de otra procedencia, que no digo yo que no esté bien, pero se puede sumar al paladar un buen caldo murciano. Por lo pronto les cuento que cuando en la carta no hay un surtido, por pequeño que sea, de los nuestros me pido una estrella, que tampoco está mal.