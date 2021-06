Que si eres mujer no tienes ni dos dedos de frente, ni cerebro ni alma y, si me apuran, ni médula espinal, es un lugar común en la filosofía clásica. Hasta el mismísimo Freud, pionero en tantas otras cosas, que pensó con acierto, por ejemplo, asuntos tan arriesgados en su momento como que el ser humano es inicialmente bisexual (hermafroditismo psíquico originario) y que solo el amor a los padres y el deseo de adecuarse al género que ellos quieren para su hijo, que obviamente coincide casi siempre con el sexo anatómico del bebé, hace que los niños abandonen la posición bisexual originaria para orientarse, no sin dificultades, hacia el género masculino o femenino, adelantándose más de un siglo a las teorías preformativas actuales.

Hasta el mismísimo Freud, volvamos, afirmaba, sin embargo, que las mujeres tienen el juicio moral más atrofiado que los hombres, y más dificultades para la sublimación. Algo que desmienten las cifras de reclusos en todo el mundo, donde los hombres vencen por goleada a las mujeres en un implacable 90%, frente al 10% de las féminas, aproximadamente.

Las mujeres delinquen menos que los hombres, luego su moralidad es más elevada y su capacidad de sublimar la agresividad mayor. Como afirma el criminólogo Alfonso Fernández Maillo: «La criminalidad de las mujeres no sólo es mucho menor, sino que, además, se limita a un abanico de infracciones penales relativamente pequeño y más leve». Lo sentimos, querido Sigi, pero no llevabas razón.

Sirva el desvío anterior para recalar en nuestros días, donde, todavía hoy, asistimos a conferencias y seminarios en los que maestros que peinan canas imparten docencia y difunden su saber acompañados por sus alumnos (jóvenes médicos residentes, doctorandos, universitarios), mayoritariamente mujeres (ya contamos aquí que sacan mejores notas y que sienten más curiosidad que sus colegas varones, aunque no consigan por ello mejores trabajos ni salarios que ellos), que les escuchan arrobados.

Pues bien, observamos con enorme estupor que estos señores solo se citan entre ellos. Son necesarias muchas horas de conferencias para que podamos escuchar de los labios de alguno de estos profesionales el nombre de una mujer a la que le reconozcan parte del saber en el que se apoyan.

Ya está de sobra demostrado que los libros de texto andan escasos de referencias de mujeres entre los ilustres que citan, pero hoy queremos hacer notar que incluso en la universidad, y en los cursos de posgrado, los docentes siguen obviando con demasiada frecuencia la existencia de las mujeres, sus aportaciones al tema de que se trate, y acaban por ignorancia, ignorándolas. Sus alumnos (insisto, léanse sobre todo alumnas), repiten entonces en sus comunicaciones, sus pósteres, sus intervenciones en mesas redondas, el mismo vicio que sus maestros: hablen de lo que hablen, aunque sea de maternidad, citarán a varones sabios y obviarán, porque nadie se las mostró antes, la aportación de las mujeres al tema.

La displicencia con la que la academia y otras instituciones de reproducción del saber trata a las mujeres en casi todos los ámbitos del conocimiento es antológica. Solo los departamentos de género o de estudios feministas incluyen textos y referencias de autoras con asiduidad. Pero la sutileza del poder patriarcal hace que el saber siempre mantenga un perfil de referencias masculinas, que las de mujeres constituyan un tema singular y aparte, competencia de departamentos concretos; ya se sabe, cosa de feministas que se empeñan en sacar a la luz a esas desconocidas. El poder identifica, nombra, reifica y, finalmente, subordina. El canon verdadero tiene nombre de varón, nosotras y nuestros conocimientos somos contingentes, ellos y los suyos, necesarios.

Tal es así que parecería que fuese la virilidad misma quien garantizase la calidad del saber. Poseerla o no se convierte en condición sine qua non para una escucha atenta, en contextos que siguen siendo legión.

El neurólogo Paul Julius Moebius (1853-1907), seguidor de Shopenhauer, otro misógino empedernido, pensaba que las mujeres intelectualmente desarrolladas sufrían de un hermafroditismo psíquico, lo que explicaría su capacidad cognitiva singular, porque, claro, ¿cómo una simple mujer podría ser capaz de pensar con sentido sin ese ingrediente masculino inscrito en su cerebro? En fin, si las mujeres piensan es porque en su cerebro hay una porción de masculinidad, porque ellas son sentimiento, naturaleza, y ellos pensamiento y razón, y tememos que la opinión de Moebius siga aún hoy vigente para algunas ínclitas mentes testosterónicas.

Nos apena pensar en los años que tardarán estas jóvenes alumnas, tan inteligentes, con una curiosidad y una plasticidad extraordinarias, en despertar y hacerse cargo de nuestra genealogía. Nos entristece el tiempo que, sospechamos, necesitarán para arrojar fuera de sí la servidumbre voluntaria que las coloca de rodillas frente al privilegio epistémico masculino. Siglos se nos antoja que harán falta para que se rebelen contra ese saber transmitido, obsoleto, parcial y profundamente misógino, además de inexacto. Paciencia.