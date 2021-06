M iro y oigo un rato mientras ceno —en el sucedáneo de Tómbola de actualidad política de Ya Saben, entre sendos debates sobre lo de ayer en Colón y el asesinato de las niñas de Tenerife—, un amago de ídem entre Cristina Almeida y el exministro Margallo, quien se empeña en llevarle la contraria a la abogada con argumentos burdos, que más parecen extraídos del argumentario del PP que del magín de alguien de su altura intelectual. Habla ahora de la defensa que de la libertad hace su partido, y saca rápidamente a colación lo de la ‘democracia liberal’. El año pasado por estas fechas (el 5 de junio) me llamó la atención una entrevista de Xabier Fortes en Los desayunos de la 1 a Andrea Levy, en la que (tirando también de argumentario) ella lo repetía hasta seis veces en los ocho primeros minutos: que «...vivimos en una democracia liberal...», que «...están intentando quebrantar esa democracia liberal...», «...las instituciones vertebradoras de nuestra democracia liberal...», y así hasta seis veces.

Es significativa la forma en que deslizan y repiten este concepto para que vaya calando, pero hay recordar que es un concepto espurio, bastardo e interesado, que no responde a realidad legal alguna, sino sólo al indisimulado interés del PP, Vox y Cs de imponer por la puerta de atrás un modelo de estado ultraliberal similar al estadounidense. La Constitución alude en su Preámbulo a la voluntad de garantizar «la justicia, la libertad y la seguridad», pero igualmente «la convivencia democrática [...] conforme a un orden económico y social justo», así como promover «el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida». Y ya en su Artículo 1, establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho».

Si el PP, Vlox y/o Cs prefieren, en cambio, que seamos un «Estado ‘liberal’ y democrático de derecho», me parecerá perfecto que lo propongan, elaboren la correspondiente enmienda, la lleven al Parlamento y la sometan al procedimiento agravado regulado por el artículo 168 de la propia Constitución, como corresponde a las modificaciones de artículos de, entre otros, el Título preliminar, que como todos sabemos implica votación en el Congreso y el Senado (donde deberá ser aprobada con una mayoría de dos tercios en cada Cámara), disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones, conformación de las nuevas Cortes Generales, que tendrán que aprobar por mayoría simple si siguen adelante con la reforma del texto, de nuevo votación en ambas Cámaras y, si finalmente resulta aprobada, someterla a referéndum obligatorio. Y mientras todo eso no ocurra, España seguirá siendo un «Estado social y democrático de Derecho», no una ‘democracia liberal’.