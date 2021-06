Cambian los tiempos

Voy por un jardín con otras personas, mayores como yo y más jóvenes. Vemos a una pareja de adolescentes en un banco: la situación es esta: él está sentado y ella permanece un poco tumbada sobre el apoyo lateral del banco y tiene una de sus piernas sobre el regazo de él. Lo curioso es que ambos están con sus teléfonos en las manos, mirando la pantalla y sin decir nada. Comentamos si se estarán hablando por WhatsApp, y uno de los más jóvenes se pregunta para qué están en ese jardín solitario, y recuerda cuando él hacía esto de venir con su novia a sentarse en un banco. ‘Nosotros, desde luego, no teníamos las manos en el teléfono’, dice.

Premios

El Día de la Región se entregaron las medallas de oro, entre otras instituciones o personas, al pintor José María Falgas y al exconsejero y presidente de Consejo de Transparencia José Molina, ambos ya fallecidos. Como tuve la suerte de tratarlos a ambos, he de decir que perfectamente se merecían ese reconocimiento, y también que les hubiera gustado mucho recibirlo cuando estaban vivos. A ver si nuestro Gobierno regional está más al loro, y entrega sus premios a las personas cuando pueden recogerlos ellos, emocionarse y sentirse felices.

Plaga

Una señora a otras, tomando café en una terraza: ‘¿Vosotras tenéis mosquitos en vuestras casas? A mí me comen en la mía, y no sé qué hacer ya porque enchufo un producto que dicen que es muy bueno, y también pongo cajas de eso que huele a limón, pero nada, que me comen.’ Todas las demás, menos una, dicen padecer la misma plaga. ‘La ciudad de Murcia está llena de mosquitos’.

Serie

Esta semana he visto la segunda temporada de una serie noruega que se llama Exit. Ya vi la primera y me gustó mucho. Esta, aunque un poco reiterativa en las situaciones, también es buena. Va de un grupo de hombres que se dedican a inversiones especulativas y que son millonarios, pero que sus vidas privadas están restringidas a las drogas y a las prostitutas de lujo, fracasando totalmente en sus matrimonios. Está muy bien hecha y son seis capítulos. A veces se ve alguna escena muy subida de tono, aviso, pero les puede gustar.

Buen programa

Lo que me parece que no he dicho aquí nunca es que veo el programa La Resistencia, de David Broncano. Lo tengo grabado y lo pongo en ratos perdidos. Es muy bueno, muy divertido y lo ve mucha gente que no es de la quinta de los que lo hacen, por ejemplo, Juan José Millás, que lo dijo en uno de sus artículos. Es un humor diferente, basado en la espontaneidad, y que consigue algo muy difícil: que no interesándote nada, pero nada en absoluto, quién es el entrevistado, te diviertas con la entrevista. Creo que es muy recomendable para relajar.

Sudando

Una mujer inmigrante, claramente árabe, con un pañuelo que le tapa la cabeza, la mascarilla y una ropa que la cubre entera, hasta los pies, me pregunta en la calle dónde está la estación de autobuses. Se lo indico, y siento pena cuando la oigo jadear y pienso el calor que debe estar pasando con esos ropajes. Me recuerda cuando las monjas iban con aquellas tocas almidonadas y los hábitos negros. Qué calor, por Dios, las pobres mujeres.

Comida comunitaria

Hay personas que cada día les ponen comida y agua a los gatos del paseo del Malecón, en Murcia. Resulta casi conmovedor ver a un matrimonio que va con su carro de la compra y de ahí sacan comida especial para gatos y unas botellas de agua con las que llenan los recipientes de plástico que ya tienen allí. Lo gracioso es que los gatos deben darse prisa, porque otros animales se alimentan también con ese producto. Gorriones, palomas, tórtolas, etcétera, tienen el valor de acercarse, incluso cuando los gatos están comiendo, y roban lo que pueden.

Él lava

Un hombre mayor a otro igual, en la cola de la administración de Lotería: ‘Yo, ya, lavo a partir de las doce. Hace un ruido infernal.’