La literatura llama al arte como forma básica de acercar la belleza a los intereses humanos. En este sentido, el lector debe tener en cuenta antes de abrir las páginas de Umbrales, la última gran apuesta de la editorial Siruela, que no se trata de una obra que reflexione solamente sobre arquitectura. Tampoco encontrará una simple guía de viajes. Este es un libro que habla sobre la vida, que aspira a contar a través de experiencias personales todo lo universal que hay en el arte y que trasciende el pensamiento académico, precisamente porque convierte en cotidianos aquellos productos de la humanidad que consideramos eternos: los monumentos.

‘Umbrales’ propone un interesante viaje a través de la observación del arte.

Óscar Martínez ha conseguido escribir una obra original con la misma materia prima de siempre, y ahí reside parte de su éxito. Se ha propuesto el reflexionar precisamente sobre aquellos elementos de los edificios más emblemáticos de la historia de nuestra civilización. Hablamos de las puertas, esas grandes olvidadas por las que el viajero entra y sale pero en las que apenas se detiene. Nos hace ver el autor que las puertas siempre han estado ahí, taciturnas en su paso por los siglos, pero con tantos secretos por descubrir como las cúpulas y los altares de las iglesias. Pocos son los que pueden recordar la forma exacta de las puertas del Panteón de Roma pero ninguno habrá olvidado su cúpula con el óculo en el centro. Y sin embargo, ambos elementos forman parte inexorable del mismo cuerpo.

El autor entra de lleno en los edificios sagrados de nuestra cultura y los desmenuza.

No les priva de ningún valor, pero sí los mira cara a cara, sin complejos, que es la forma más honesta para llegar a comprenderlos. Porque de eso se trata, de acercarse a la historia del arte sin olvidar quiénes somos, pero siendo conscientes de quiénes fueron aquellos arquitectos, hombres de carne y hueso, que dejaron su rastro de ingenio en la piedra. Desde el Dolmen de Menga en Antequera, pasando por la Basílica de San Marcos, en Venecia, hasta introducirnos en las formas misteriosas del castillo de Federico II en Castel del Monte, el libro nos ofrece una visita guiada por las historias del edificio, pero desde un punto de vista original, entre la pericia arquitectónica y los sentimientos más pasionales, porque Óscar Martínez en Umbrales no es solamente un escritor, sino que actúa como viajero, arquitecto y narrador con ganas de sorprendernos. Es la historia oficial, de la mano de la vivencia particular la que consigue hacer de cada edificio una experiencia única. Transformar la obra de arte arquitectónica en un refugio cotidiano.

No estaría de más hablar de una filosofía de la piedra, como forma en la que los monumentos cambian el rostro de las ciudades modernas y dictan sus ritmos. El libro es también una reflexión abierta acerca del turismo, de cómo la masificación desmerece el efecto estético del monumento y el difícil equilibrio entre el crucero y la soledad.

Hoy en día no se puede contemplar la pirámide de Keops con la paciencia con la que lo hiciera Napoleón, ni sentarse a los pies de los leones de agua en la Alhambra, como Irving hace dos siglos, por eso la lectura de Umbrales se convierte en una segunda oportunidad, la que el lector en el silencio de su lectura le otorga a cada monumento. Es entonces cuando sus páginas responden al modelo ciceroniano de deleite, compaginando la erudición y la cercanía, manteniendo el pulso narrativo. Es sin duda este hecho lo que hace de la escritura de Óscar Martínez un autor prometedor, con una prosa adornada, llena de descripciones sugerentes que da vida a las palabras.

A través de 23 puertas, el libro nos propone un diálogo continuo en varios frentes.

Por un lado, el de los monumentos de épocas distintas, que se comparan y se enfrenta como si de un espejo se tratase. Eso permite al lector comprender que la arquitectura también está hecha de vasos comunicantes, que los edificios respiran y hablan entre ellos, al igual que los siglos se necesitan para entenderse; por otro, Óscar Martínez introduce la dicotomía en entre observar y ser mirado, la cara más amarga del turismo, que despersonaliza las obras de arte y la soledad de las piedras, que las devuelve a la vida. Por eso Umbrales se asemeja a la idea de esos libros medievales en los que se escribía una y otra vez sobre ellos. Es un palimpsesto porque los monumentos son comprendidos como un espacio que se ha ido adaptando a los siglos con funciones diferentes, vistiéndose o desnudándose dependiendo del grado de cultura del conquistador. Y eso también enriquece la visita y la lectura.

Conviene también agradecer a Siruela que apueste por estas joyas del pensamiento cotidiano, obras accesibles al gran público sobre asuntos que hasta hace poco eran considerados solamente en ambientes muy estrechos.

Este género que está surgiendo en la última década, el ensayo vivencial, cumple la función de abrir puertas a la cultura, de incentivar al lector a seguir su propio camino en el mundo del arte. Óscar Martínez se suma de esta forma a otros autores como Guillermo Altares, Pedro Olalla o Irene Vallejo, cuyos libros suponen un viaje por la historia, por el pensamiento y por la geografía. En Umbrales un edificio se conecta con otro y entre los caminos de páginas aparecen autores, clásicos y modernos, que descansan en el interior de los monumentos.

Óscar Martínez nos abre las puertas de todos ellos y consigue lo más difícil de todo, que en tiempos de pandemia podamos perdernos por Venecia, París, Saqqara, Sintra, Nápoles y tantos otros lugares sagrados de nuestra memoria. Como para no atravesar el umbral de su lectura.