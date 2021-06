Juanma Moreno no acudirá a la manifestación de Colón «por motivos personales». El motivo personal ya se lo digo yo: no es tan facha. Núñez Feijóo no estará y no desveló sus motivos. Ya se los digo yo: querría el puesto de Casado o tener un partido propio autónomo galleguista. Pero el mejor de todos es Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. La excusa de éste, de Mañueco, es la más molona: «Tengo que asistir a las fiestas de Salamanca». Hombre, yo también prefiero una juerga salmantina a un compadreo con Abascal en Colón, dónde va a parar. Abascal seguro que solo habla de política y de España, pero en Salamanca siempre ha habido más 'canalleo', más enjundia, más bares y más noche que en Colón, que es una zona más de oficinas y Starbucks.

Tú vas por Colón y te pueden confundir con un ejecutivo. O con uno de Ciudadanos. La máxima aventura que vas a lograr es que te ofrezcan hacerte un seguro. Pero vas por Salamanca y puedes parecer un estudiante de Derecho o de Filología y terminar en un after o incluso en una biblioteca.

En Salamanca empiezas con una cerveza en el Novelty y la cosa puede ser un no parar. El cronista vivió muchas noches bullangeras en Salamanca en los tiempos de estudiante madrileño. Para los de Madrid, Salamanca es una ciudad llena de estudiantes y catedrales. La frase en aquellos años resonaba en los ambientes de uno cargada de expectativas de vez en cuando: «Que dice fulanito que si echamos el fin de semana en Salamanca». El hornazo empapa más y mejor el copeo que los churros.

Al Partido Popular se le han vuelto díscolos los moderados. Más moderados son en Ciudadanos, en teoría, y no se pierden una foto. Yo creo que en Colón hay siempre alguien de Ciudadanos, permanentemente, día y noche, no vaya a ser que haya una manifestación y se la pierda. Si Colón levantara la cabeza solo vería gente de derechas.

Los del PP creen que lo de los indultos no tienen perdón de Dios. Mañana domingo se va a liar después de misa.

En este momento hay un trabucaire catalán cejijunto diciendo que eso (la 'manifa') de Colón es la malvada España, ignorando que la otra mitad está en la playa (o en Salamanca). Bien por estar a favor de los indultos o bien porque el asunto les importe dos catedrales.