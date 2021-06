Vamos a ver. ¿Alguien me puede informar si en el resto de las Comunidades autónomas cuando sus vecinos van a vacunarse se fotografían? Lo digo porque si esto solo se hace aquí alguien tendrá que vender la historia. ¡Ojalá! Tendremos otra cosica más que proyectar al exterior. ¡Curiosa iniciativa! La verdad es que la cuestión tiene mérito y mejor dejarla plasmada que facilitar que el tiempo disipe lo que uno debe sentir al alcanzar esta singular meta. También está siendo una oportunidad de volver a vernos todos, aunque sea en foto y con brazo al descubierto. Por cierto, el otro día comprobé que es mejor ir con tirante o manga corta. Lo vi en un par de fotografías. Claro que no es lo mismo un hombre que una mujer, pero el resultado es el mismo, más o menos. La manga larga te obliga a enseñar panza o tirante, y algo más, de sujetador. Son pistas que nos vais dando. Muchas gracias. Bueno, ya queda menos para que llegue mi hora buena, que en esta ocasión ni es el adiós rotundo ni espero que dure una hora. Ya me estoy ejercitando para no salir corriendo cuando vea la aguja. A ustedes, a vosotros, según veo en las instantáneas digitales, les está resultando fácil y sencillo, pero las fobias son difíciles de controlar. Me portaré bien.