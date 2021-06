‘Unidad de billón…’

Hablando de dinero, la Comisión Europea le ha dicho al Gobierno que la economía de España está bastante desequilibrada y que se debe trabajar duro para que la situación cambie porque es vulnerable a lo que pudiera ocurrir. La verdad es que España tiene una deuda de un billón trescientos mil millones de euros, que son, aproximadamente, doscientos billones de pesetas. Ya sé que lo de las pesetas está olvidado, pero me hace ilusión ponerlo con números, sería algo así: debemos 200.000.000.000.000 pesetas.

Los mayeros, malos

Un hombre a la vendedora de verdura, en el mercado: «Mira bien la fruta que me pones que luego mi mujer me echa la bronca. La semana pasada los mayeros estaban muy verdes».

Coordinando la intimidad

Leo que cada vez se extiende más en el cine y el teatro la profesión de coordinador de intimidad. Se trata de una persona que antes de las escenas de sexo, pacta con los actores y los directores cómo se va a llevar a cabo la grabación sin que se sientan incómodos los que han de representarla. Por lo visto en España hay todavía pocos de estos profesionales, pero en Europa y en EE UU se va extendiendo rápidamente la necesidad de que alguien elabore las coreografías que el director pide, sin que se sientan dañadas ellas y ellos que han de realizarlas. Casi todas estas profesionales suelen ser mujeres.

Escenas duras

Lo de arriba me parece muy bien, porque esta semana estaba viendo una película de cine ruso, bastante rara y pelmaza, aunque interesante, que se llama DUA y de pronto apareció una escena de sexo explícito, pero porno total, entre un hombre más bien mayor y una mujer, que me resultaba violenta hasta a mí, que soy ya mayor. Supongo que sería peor para ellos, los que tuvieron que hacerlo.

Es mi condición

Le comento lo de la peli rusa a una amiga y ella me dice: «Tú es que ves unas cosas rarísimas en las plataformas». «Pues hay una segunda parte», le respondo, «y voy a intentar verla porque han estado diez años para rodarlas, aunque sean un bodrio». Yo soy así.

Series

La semana pasada les hablé de la serie Mare of Easttown y dije que parecía buena pero que no se la recomendaba todavía porque solo había visto tres episodios. Vale, pues ya la he visto y me ha parecido muy buena, de lo mejor que ha llegado últimamente. Y, como les decía, el trabajo de Kate Winslet es impresionante.

Buenos deseos

Compro té verde en una herboristería, me dejo aconsejar por la señora que está al frente y cambio el que solía tomar por otro. Cuando me voy, ella me dice: ‘Adiós, que tenga un buen día y que su organismo reciba todos los beneficios que ese té le va a producir’.

Versos

Me llegan vía WhatsApp procedentes de un amigo, un hombre serio, y no como otros, estos versos de un poema de Antonio Machado, que le han llamado la atención: ‘Seca Dios mío, de una fe sin amor, la turbia fuente’. Interpreto que el poeta quiere decir, aunque con este hipérbaton tan necesario para que funcione la cosa, que, si eres muy religioso y no le haces todo el bien que puedas a los demás, lo llevas claro.

Opiniones

En la radio, alguien dice: ‘Rodrigo Rato vuelve a tener encima un proceso judicial en el que se le piden 60 años de cárcel por blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y delitos contra la Hacienda Pública. El juez ha fijado una fianza de 65 millones de euros’. Se escucha otra voz que añade: ‘No puedo entender que alguien como este hombre, rico de familia, que ha tenido cargos muy bien pagados, que llegó a ser el vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, y ministro de Economía, haya tenido siempre ese afán de conseguir más dinero al precio que sea, delinquiendo, engañando a todo el mundo’. Se escucha una tercera voz que dice: ‘A mí lo que peor me sienta de Rato es que se fuera a los puticlubs por la tarde, después de comer, y que pagara con la tarjeta black que le habían dado en un consejo de administración de una cosa que estaba en bancarrota, a la que luego tuvimos que darle dinero entre todos para que no se hundiera’.