Estando tranquilamente descansando en mi confortable casa, después de un duro día de trabajo, llamó a mi puerta un inmigrante pidiendo ayuda, pero le dije lo que muchas veces se dice:

―¡Largo de aquí; no me molestes! Aquí no hay sitio para ti. Que te den trabajo en tu país.

Más tarde, llamó a mi puerta un mendigo pidiendo ayuda, pero le dije lo que muchas veces se dice:

―¡Largo de aquí; no me molestes! Trabaja para ganarte el pan, como hacemos todos, y no vivas del cuento.

Luego llamaron a mi puerta un drogadicto y un alcohólico, pero les dije lo que muchas veces se dice:

―¡Largo de aquí; no me molestes! Si estáis así es porque vosotros lo habéis querido. ¡Allá vosotros!

Poco tiempo después, llamó a mi puerta un parado pidiendo ayuda, pero le dije lo que muchas veces se dice:

―¡Largo de aquí; no me molestes! Si no trabajas es porque no quieres.

Finalmente llamó a mi puerta la injusticia y entró arrolladoramente en mi casa sin yo quererlo; me dejó sin trabajo, sin dinero, sin casa y sin amigos. Desesperado, fui llamando de puerta en puerta pidiendo ayuda, pero siempre recibí la misma respuesta:

―¡Largo de aquí; no me molestes!

Me vi obligado a marchar de mi tierra, y fui vagabundo de un sitio a otro, recibiendo siempre la misma respuesta: «¡Largo de aquí; no me molestes!».

Descubrí lo hostil que puede llegar a ser el mundo cuando se es un pobre excluido, alguien que ya no cuenta para nadie. Refugiado en el alcohol, lloré amargamente, tirado en un rincón de la calle, y allí quedé dormido sobre unos cartones. Al despertar, para sorpresa mía, me encontré de nuevo bajo el techo de mi confortable casa, acostado sobre mi cama y con mi pijama de siempre, teniendo todo lo que creía haber perdido desde que entró la injusticia en mi casa. ¿Qué había ocurrido? Después de serenarme un poco y recapacitar, me di cuenta de que todo resultó ser una terrible pesadilla, tan real como la vida misma.

De pronto llamó a mi puerta un hambriento pidiendo ayuda y, sin dudarlo, abrí mi puerta para que aquel hombre se sentara a mi mesa y comiera conmigo. Desde ese día decidí no seguir siendo culpable con mi indiferencia, y mi puerta quedó siempre abierta para poder hacer justicia a mis hermanos.

El crimen perfecto

Andando por los caminos olvidados de este mundo, me senté a descansar con unos hombres que estaban en la cuneta del camino, y les pregunté:

―- ¿Qué lleváis envuelto en ese gran fardo, amigos?

Ellos, con gesto de pesar, me contestaron:

―- Llevamos un cadáver que hemos encontrado, amigo.

Sorprendido, les pregunté:

- ―¿Y sabéis de qué ha podido morir?

- ―Eso que preguntas tiene difícil respuesta, amigo. Pero más bien parece haber sido un cruel asesinato.

Impresionado por estas palabras, y después de un corto silencio, pregunté:

- ―¿Y cómo creéis que ha sido el asesinato? ¿A golpes, a cuchillo o con bala?

A lo que ellos respondieron:

―- No fueron golpes ni un cuchillo ni una bala lo que acabó con la vida de este pobre hombre. Ha sido un crimen mucho más perfecto. Un crimen que no deja huella alguna.

- ―Entonces, ¿cómo lo han matado? ―pregunté intrigado.

Y ellos respondieron con calma:

―- Como a muchos de aquí, a este hombre lo han matado de hambre, amigo. ¡¡De hambre!!