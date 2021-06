No sé muy bien cómo explicarlo, es una euforia extrañísima, pero tengo claro que he vuelto a despertar al cuarteto de la felicidad: serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina. El motivo, tras una mañana entera intentando pedir cita para vacunarme, a las dos y media de la tarde del viernes, bebiendo cerveza y rodeada de los mejores, la aplicación del servicio de salud me comunicaba que el lunes me la meten.

Para los que somos yonkis del contacto, para los que gran parte de esta pesadilla la hemos vivido solos y en silencio, para los que tenemos padres y madres enfermos con patologías graves, para todos, un pinchazo o dos van a significar un pase vip con acceso a abrazar y besar a las personas que queremos y la sensación es bestial. Por primera vez las expectativas serán superadas por la realidad. El milagro que hace un año esperábamos para salir de esta pesadilla, en diciembre se hizo realidad, y hoy, unos meses más tarde, todos estamos deseosos de ser vacunados. Nos alegramos primero por nuestros mayores: padres, madres y abuelos, los más vulnerables, los que más han sufrido esta pandemia. Ha sido emocionante recibir la llamada de algún miembro de la familia diciéndonos, «en unos días me vacunan». Sin duda la mejor noticia en muchos meses de miedo, silencio, incertidumbre y mucho agotamiento. La vacuna ha sido el pistoletazo de salida que nos acerca al contacto, a recuperar los abrazos, a volver a expresarnos de la manera más sincera y sentida.

Hace un año un señor que dirige una Universidad hablaba ante su claustro de profesores de las fuerzas del mal y cómo quieren controlarnos a través de la vacuna inyectándonos ‘un chis’. Menos mal que pago internet por cosas como las que sucedieron a raíz de esas disparatadas declaraciones y un gran amigo se inventó una coreografía que todos acabamos bailando, el Chis, Chis, Chis. Pero para asombro de muchos, las declaraciones disparatadas del director de la universidad no serían las únicas en la línea negacionista. Personajes como Miguel Bosé o la consejera de Educación de la Región de Murcia han manifestado su intención de no vacunarse y han hecho alegatos conspiranoicos, sin argumentos ni justificaciones que, al menos a mí, me han provocado mucha vergüenza ajena y algo de cabreo. Me parece una irresponsabilidad que figuras mediáticas con tantos fans y seguidores en redes sociales, o representantes públicos con un gran poder a la hora de comunicar, lejos de ayudar a difundir la importancia de la vacuna y apoyar el trabajo de la comunidad científica y los avances sin precedentes en nuestra historia reciente, la critiquen y cuestionen su validez. No está hecha la miel para la boca del asno.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jansenn, llevamos meses con estos nombres en nuestro día a día, 19 millones de personas tienen al menos una dosis administrada y ojalá sigamos así o mejor, aumentemos aún más el ritmo y consigamos acelerar la inmunidad, esto será bueno para todos, la sanidad, la economía, el turismo, la cultura y nuestra salud mental. Necesitamos recuperar aquellos momentos que nos hicieron felices, necesitamos recuperar las ganas de vivir y que pasen cosas. Volver a viajar, ir a un concierto, volver a vernos sonreír no sólo con los ojos, no llevar mascarilla, que desaparezcan las mamparas horribles de metacrilato que hay en tiendas, restaurantes, taxis, museos, oficinas, bancos… Recuperar la cercanía y dejar de saludarnos con el codo o con el puño. Me espanta.

Las vacunas esas de las que algunos dicen que al ponerlas se te activa el 5G o se te pegan los tenedores al cuerpo salvan vidas, las Ucis de los hospitales poco a poco se quedan libres de enfermos de covid, parece que vuelve la vida y las buenas noticias. Soy optimista al mirar hacia adelante y los meses que le quedan a este 2021, si el guionista no se pone muy travieso y vuelve a decir sujetadme el cubata, poco a poco y con prudencia iremos dejando atrás todo lo vivido, sin olvidar lo pasado, pero avanzando hacia lo que venga. Yo me conformo con poco, poder bailar el día de mi cumpleaños a principios de noviembre, rodeada de gente, porque me bailo encima.

La cita de la vacuna me ha devuelto algo de optimismo, ha sido un subidón de energía y sé que será emocionante vivir el lunes el momento que tanto tiempo todos esperamos, ser la de la foto con el sanitario que nos pone la dosis, llamar a nuestros amigos y familiares con alegría para contar cómo ha sido la experiencia, y agradecer sobre todo a los sanitarios la labor que están realizando, como Jorge, el chico de Emergencias del 112 que con sentido del humor y empatía recibe en el Wanda a los vacunados y mientras esperan los posibles efectos, agradece que entre todos estemos aportando nuestro granito de arena para salir cuanto antes de esta.