Hace solo unos días se puso oficialmente en circulación el último libro publicado de la veterana y prolífica escritora cartagenera María Teresa Cervantes, El retorno imposible (MurciaLibro 2020), de cuyo prólogo me ocupé. La fecha de su aparición coincidió con el confinamiento por causa de la pandemia, que había dejado pendiente la presentación en esa especie de limbo parentético del que poco a poco parece que vamos saliendo. En el transcurso del acto surgió el tema de la existencia o no de la felicidad, cuestión peliaguda donde las haya.

Para empezar, habría que convenir qué entendemos por felicidad, punto en el que también es harto difícil llegar a un consenso, como ocurre con las grandes cuestiones que atañen al ser humano y que son esencialmente subjetivas por definición. Por mi parte la entiendo, en un sentido amplio, como una reconfortante sensación de plenitud que lleva a una irresistible necesidad de ser compartida y que tiene tendencia al contagio.

Este será, pues, mi punto de partida. En la Biblioteca del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, donde nos reunimos para la ocasión, algunos asentían a la tajante aseveración de María Teresa de que no existe, otros sonreían enigmáticamente sin pronunciarse (yo entre ellos), y hubo también quienes apuntaron que la felicidad es una utopía, neologismo griego que acuñó Tomás Moro en el siglo XVI como sistema ideal de gobierno en que se concibe una sociedad perfecta y que derivó en la idea de un proyecto improbable o irrealizable. Tan grandes son las dudas de que lo primero pueda ocurrir, siendo como somos seres insatisfechos por naturaleza. El hecho de que en griego signifique ‘no lugar’ puede entenderse como un espejismo, algo que no existe aunque aparente lo contrario o, como Eduardo Galeano dejó escrito, lo que quiera que sea que nos empuja a avanzar porque está siempre en el horizonte y nos sirve para caminar.

Esto me lleva a pensar en el conflicto entre lo estático y el continuo devenir que es la vida, y en el hecho de que el ser humano está en permanente cambio y progreso. Porque no se dice ‘estar’ sino ‘ser feliz’. Pero, ¿es acaso la felicidad un estado?

Son muchos los escritores y filósofos que han escrito o disertado sobre el tema desde muy distintas perspectivas. Heródoto de Halicarnaso nos transmite el encuentro entre Solón de Atenas, uno de los siete sabios de la Antigüedad, y Creso, soberano de Asia Menor, que se tenía por el hombre más feliz del mundo debido a lo proverbial de su poder y sus riquezas materiales. Cuenta que Solón le hizo ver que nadie puede decir haber sido feliz hasta el final de sus días, pues la existencia humana está sometida a cambios que pueden trocar las venturas en desventuras despojándote de todo cuanto posees. Y así le ocurrió cuando Ciro, el rey persa, lo sometió devastando su reino y haciéndolo prisionero.

A lo largo de los años que llevo dedicada a la docencia universitaria en Murcia he tenido ocasión de compartir espacio con distintos compañeros. Javier Valenzuela Manzanares fue uno de ellos. Huérfanos de madre él y su hermana Rocío desde muy jóvenes, en un breve lapso perdió a su padre y a su única hermana. Afortunadamente tuvo el apoyo de su pareja, con la que andando el tiempo ha llegado a crear una estupenda familia con tres hijos maravillosos. Aquellos fueron momentos duros, pero él no perdió su sonrisa, y me dio una lección de entereza que le agradecí mucho, pues coincidió con un doloroso episodio de mi vida, el del divorcio del que es el padre de mi hija. Yo trataba de relativizarlo tomando a Javier como referencia.

Recuerdo que en una de nuestras conversaciones me habló de cierto estudio americano que medía el nivel de felicidad y de satisfacción del ser humano basándose en encuestas de las que se deducía que estadísticamente la causa de infelicidad más frecuente, por encima de la pérdida de un ser querido, era la de la ruptura de pareja. Es preciso aceptar que no está en tu mano cambiar el mundo, pero sí que puedes cambiar el modo en que te afectan ciertas situaciones. Y que, independientemente de las vicisitudes que te ocurran en la vida, en tu actitud está la clave.

No solo es legítimo y deseable, sino que es necesario creer en la felicidad. Todo es relativo, y lo que hoy se nos antoja insuperable tal vez pueda ser visto mañana como algo necesario para que estemos donde y como estamos. El anhelo de felicidad y su búsqueda nos satisface como individuos y contribuye al bien común. La alegría, que sí es real, es campo abonado para disfrutar de las muchas cosas buenas que nos rodean esperando a dejar de ser invisibles y para acompañarnos en la incansable búsqueda de la felicidad.