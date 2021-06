Esta semana, con las novedades en el tema de la energía eléctrica y sus precios, hemos tenido todo tipo de reacciones; desde el chiste gracioso («Diga usted ahora mismo dónde estuvo la noche del asesinato, entre las 12 y las 8». «Planchando») hasta la divulgación de los entresijos de las grandes empresas de este sector cuyas ganancias últimas han sido valoradas en unos 5.000 millones de euros. Los planes del Gobierno, en cuanto a actuaciones para evitar el calentamiento global y el cambio climático, parecen ir necesariamente por el camino de la concienciación a la hora de utilizar las energías, y han parido esta cosa de husos horarios y sus diferencias de precios. Tratemos de acercarnos a esta cuestión desde otras perspectivas, que no sabemos si el Gobierno sabrá siquiera que existen.

Es indudable que nuestra Región tiene un clima bastante extremo, sobre todo en cuanto al calor, pero también el frío húmedo es bastante común en la mayor parte del territorio, y también es extremo cómo afrontan esta circunstancia unos y otros, dependiendo de su situación económica. Por supuesto, me refiero a las familias que tienen unos ingresos medios que les permiten vivir bien y a las que no disponen de ellos, que aquí puede llegar a la cifra del 30% del total, en lo de no tener para llegar a fin de mes, más un porcentaje tremendo de gente que ni fu ni fa en lo que a economía se refiere.

Yo diría que aquí, en invierno, muy poca gente duerme con la calefacción conectada. Puede ser que cuando hay un bebé en la casa se utilice algún tipo de fuente de calor para que el niño no pase frío, pero, en general, la calefacción de que se disponga, sea un brasero o un sistema de aire acondicionado, suele apagarse a la hora de dormir, o sea, que el que el consumo sea más barato a esas horas, a la mayoría de los de esta Región nos la repanpinfla, con perdón.

El tema real está cuando el frío y la humedad aprietan, sea en Caravaca o en San Pedro del Pinatar, disponer de algo que pueda calentarnos, a las 7 de la mañana o a las siete de la tarde, sin tener que pensar de inmediato en que estás gastando una energía que te va a costar un 40% más en el recibo, si en vez de ser hora valle, es hora selva.

En cuanto al calor, me veo volviendo a abrir las ventanas y las puertas para que se produzca corriente, que, en Murcia ciudad, en agosto, haciendo eso, refresca que te hielas. Los hay que tienen un buen sistema de climatización para el frío y lo pueden pagar, pero también los hay, muchos, muchos, que se compraron en unas rebajas unos aparatos de aire que colocó en las paredes un yerno de una prima, que es muy mañoso, y que con ellos en marcha da gloria entrar en la casa cuando vienes de trabajar sudando como un pollo. Y también los hay que disponen de unos ventiladores de lujo, de esos que se les pone agua en un cacharro que llevan incorporado, o sencillamente de los otros, comprados en un chino a muy buen precio y que te los puedes dirigir a la zona de tu cuerpo donde sientas más calor, bien sea el rostro congestionado, las partes nobles, muy dadas al sudor, o los pies que necesitan ventilación inmediata. En estas nuevas circunstancias de los precios de la energía, algunos se los van a tener que abanicar para que se enfríen.

O sea que muchos andamos muy preocupados por los daños que estamos causando al medio ambiente, y hemos tratado, hasta ahora mismo, de no pasarnos con el consumo de cualquier tipo. También reciclamos todo lo que se puede reciclar, aunque la terracita o el cuarto del lavadero esté lleno de distintas bolsas con diferentes contenidos, y, sobre todo, con diferentes olores. Usamos el coche para lo absolutamente necesario y tenemos conciencia de conservadores de la Naturaleza. Pero esto de la luz, como todos los impuestos que son iguales para cualquier capa social, por ejemplo, el IVA, es injusto porque hay muchísimas familias que no van a poder decir: «Yo pienso seguir igual. Total, son unos pocos euros más al año», como decía una señora el otro día, cerca de mí, en la calle.