Aunque me molestaba un poco el brazo izquierdo, tras mi primera dosis de la vacuna anti covid-19, ayer bajé a Cartagena a comprar el material necesario para el taller Pinta el Faro que impartiré el próximo domingo en Cabo de Palos, dentro de las Jornadas de Tradición y Cultura Popular por el 40 Aniversario de la Universidad Popular. Quise aprovechar, además, para seguir disfrutando de algunas de las actividades y exposiciones de Mucho Más Mayo, ese magnífico Festival de Arte Emergente que estos días llena las calles y las salas de la ciudad y que, sobre todo, abre nuestras mentes a reflexionar, en esta ocasión sobre la emergencia climática.

El día anterior había estado en la presentación de El regreso imposible, un delicioso libro de prosa poética de María Teresa Cervantes que estaba magníficamente escoltada por la flamante autora del prólogo: la profesora, escritora y también poeta Charo Guarino. Allí un amigo me dijo aquello de «me alegro de verte, no te pierdes una…», que son esas cosas que se dicen a quienes gustamos de asistir a algunos eventos culturales y artísticos, pero que en realidad, al menos en mi caso, distan mucho de ser así porque me pierdo muchos. No sé cómo pueden los concejales de Cultura mantener el ritmo de asistir a tanto evento, quizás por eso en Cartagena han inventado la fórmula de tener a dos: David Martínez Noguera y Carlos Piñana, que se reparten la agenda y, en ocasiones, hasta comparecen juntos, cual súper héroes omnipresentes. A mí, que ya tengo mis años, me recuerdan aquellos tiempos del concejal Pepe Martínez García, otro súper hombre allá por los años 90, del que la gente creía que tenía algún doble o algo, porque todos los días salía fotografiado en la prensa varias veces en distintos eventos de lugares distantes. Claro que en aquellos tiempos la prensa escrita era lo único que había, no estaban las redes sociales ni los Ayuntamientos colgaban, al minuto, las fotos de todas las inauguraciones ni de las fiestas de los barrios.

En el municipio de San Javier también se ha celebrado estos días el Festival Imagina, otro evento repleto de actividades artísticas y culturales en la calle. Allí también se ha dado la omnipresencia de mis dos amigos supermanes Kraser y Goyo, que lo mismo han pintado una réplica de un avión de la Patrulla Águila allí que un submarino o un colegio en Cartagena.

En Murcia no te digo nada: va a ser muy difícil superar al anterior responsable de cultura, el edil Pacheco, que también podría recibir el título de salir en todas las fotos, seguro que con la ayuda de técnicos como el jefe de máquinas de artes plásticas, el pintor y gestor cultural Álvaro Peña, el nuevo responsable Pedro José García Rex podrá atender a esas agendas repletas de actos festivos y culturales. No tengo más sitio aquí, pero podría poner otros muchos ejemplos de estos entregados concejales, muchas veces poco valorados en comparación a otras áreas como Urbanismo, Obras Públicas o Hacienda…

Pero, entre los súper héroes ¿os imagináis a uno que lleve para adelante la Hacienda y la Cultura municipal? Pues ahí tenéis en Mazarrón a Ginés Campillo, un incansable hombre orquesta. Yo siempre he dicho que si el gremio de los concejales de Cultura tuvieran una mascota, quizás la más apropiada sería el pulpo, con una mano en cada tarea. Hay quien duda de la ciudadanía pueda digerir tanta oferta cultural, claro que yo siempre contesto que lo mejor que puede hacer la ciudadanía es no ser público sino agente creador de cultura.

A lo que iba es que ya quisiera yo ser como los concejales de Cultura y poder ir a todo. Seguro que ellos usan las puertas del Ministerio del Tiempo y se teletransportan. Tal vez acuden a los actos de hoy y vienen de un futuro, donde ya no son concejales, pero regresan a aquellos actos a los que no les dio tiempo a asistir.

He visto la programación de Las Noches del Malecón y creo que aún no he podido tragar saliva. Pero ¿los programadores no se dan cuenta que de los 50 conciertos, a algunos como yo nos interesan lo menos 25? Y claro, luego está La Mar de Músicas, el Festival de Lo Ferro, El Cante de las Minas, El Festival de San Javier… No tenemos pasta para tanto evento, pero es que tampoco hay tiempo. Imposible multiplicarnos. A esta altura de artículo ustedes dirán que soy víctima del síndrome postpandémico de «¡qué ganas de música, teatro y cultura en directo!». Pues sí, lo padezco en grado agudo.

Pero si algo hay peor que no dar abasto a leer todo lo que uno quisiera o a ir a todos los conciertos que uno le gustaría, es toparse con eso de ‘aforo completo’. Al tiempo que uno tiene que emplear en hacer reuniones online, o asistir a festivales y charlas a través de la pantalla del ordenador, hemos de sumar lo dedicado a reservar plaza o entradas que, además, siempre son muy limitadas. Tantas ganas de cultura en directo y seguimos recibiendo el jarro de agua fría de ver que siempre llegamos demasiado tarde, parece que no quedaban entradas incluso antes de anunciar el evento.

Mira que si lo que me pasa es que padezco una especie de ansiedad de no querer perderme nada. Es del todo imposible asistir a todo cuanto te pueda interesar. En el Mucho Más Mayo, el programa contiene varias actividades al día en la ciudad de Cartagena y otras varias en sus barrios y diputaciones. Sin duda es magnífica la descentralización de la cultura y el pensamiento, llevar la reflexión y la concienciación a todos los rincones de un municipio.

La pregunta es si hay que aceptar que lo importante es que las cosas se hagan y se documenten, aunque lleguen a un público en algunos casos limitado, pero que tengan el refuerzo de promoción mediática que da un festival o certamen, o habría que repartir durante el año las actividades. ¿Preferimos una lluvia constante que vaya calando o una tormenta intensa que lo ponga todo patas arriba en poco tiempo? Tal vez una cosa no quita la otra, pero es cierto que a veces nos zambullimos en el arte y en la cultura como quien se sumerge en las fiestas de su pueblo, sin parar ni para dormir ni descansar, por eso nos gustan los festivales, las ferias de arte y las conmemoraciones.

Por lo pronto, ayer, tras disfrutar de La Última Llamada, una propuesta de Pablo Cros Bernabeu que en el Palacio de Molina expone un hermoso, artístico y necesario grito por el Mar Menor y la Tierra, me zambullí en el vídeoarte de la mano de Mieke Bal y su It’s about time!, poesía con imágenes y con textos del mito de Casandra. Después fui con muchísima ilusión a ver Ronem Ram (Mar Menor escrito al revés), una pieza interactiva creada por la compañía Onírica Mecánica, en los Refugios de la Guerra Civil, que a través de voz, imágenes y efectos lumínicos le habla al visitante sobre el colapso del Mar Menor y, claro, no reservé a tiempo y está todo el aforo completo para todas las visitas para todos los días. Quizás sólo nos queda el sueño de la prórroga.