Hay muchos frentes abiertos en cuanto a la deriva social que puede tomar la sociedad en no mucho tiempo, me refiero a las ideologías nacionalistas que se hacen endémicas, o a las descontroladas perspectivas migratorias, que no bastan para paliar el suicidio demográfico, o al éxodo de la España vaciada.

En este sentido, el Noroeste de la Región de Murcia cuenta con una densidad de población de 8 hab/km2, y en la Comarca del Guadalentín (Avilés, Coy, Culebrina, Doña Inés, La Paca, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana) también con 8,2 hb/km2. Esta situación de desaprovechamiento del territorio regional es una demanda social de hace ya décadas y que ha contado con mesas, foros de debate, etc, pero la cosa no ha cambiado, ni siquiera con el teletrabajo, en tiempos de la pandemia, pues cuando se trata de inversiones en serio, mucho ruido y pocas nueces.

Es cierto que en el conjunto de la nación, la Región de Murcia se encuentra claramente discriminada con respecto al resto de Comunidades. Basta con ver los Prepuestos Generales del Estado de este año y comprobarlo. Hablando de presupuestos, en los de la Región de Murcia (aún sin aprobar) el asunto de la despoblación sigue suspendido y más en Lorca. No olvidemos que posee un término municipal muy elevado, sin embargo vaciado. No estaría mal que se tomara esta cuestión con determinación e hicieran como en el Gobierno foral, que ha dotado con 1,7 millones de euros a las entidades locales con objeto de impulsar inversiones en aras de paliar la despoblación.

Pero los lorquinos nos conformamos con los anuncios aunque no avalados presupuestariamente. Me refiero al humo de la restauración del casco histórico lorquino, donde en los PGE solo se publican 594.858,13 euros para el proyecto y la licitación (a estas alturas)de las obras del Palacio de Justicia, es decir, todavía estamos en la casilla de salida, para una obra que ya tendría que haberse ejecutado si hubiera voluntad y gestión política.

En esto de infraestructuras y de gestión pública los desaparecidos Miguel Navarro y Leoncio Collado, también José Antonio Gallego y ahora se suma Mateos, anunciaron compromisos con el Casco Histórico de Lorca (aprobado por decreto en marzo de 1964), para revitalizar el entorno monumental, con la colaboración de ciertos sectores económicos. Lo sorprendente es que el soporte económico, es decir de dinero, ‘la borsa no sona’.

¡Qué cansera! Tras años de oír lo mismo, prodigiosamente aun nos seguimos ilusionados. Lo lamentable es que nos acostumbramos a la manipulación y a la mentira a cambio de la supervivencia. Ya lo describía Delibes en La Parábola del Naufrago: al final acabaremos siendo perros, o lo que es peor, cabras, sin asombrarnos y tan felices.