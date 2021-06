Aunque hayan cambiado los planes de estudio, los itinerarios escolares de ciencias y letras, digan lo que digan, siguen siendo prácticamente los mismos, con alguna variable. Ahora hay otras moderneces, y ha habido cambios a mejor, como estudiar otros idiomas. Ya estaba bien de no saber decir ni mu en inglés, y menos en francés. Pero como yo era de letras puras, y pertenezco a la generación de los que no le ven la utilidad a suprimir las asignaturas que te hacían pensar, una parte de mí siente miedo al ver que mis hijos no se repetirán las preguntas ni escucharán las respuestas que daban los griegos o los romanos a los desafíos de entonces.

Me da más miedo todavía cuando pienso que, prodigios técnicos aparte, esos grandes desafíos de la Humanidad son los mismos ahora que hace más de 3000 años. Un cliente se quedó flipado cuando le dije que instituciones civiles como el divorcio, el reparto de la herencia o la adopción las inventaron los romanos, y siguen como entonces, con escasos cambios. No hemos avanzado tanto.

Así que cuando mis hijas preguntaron qué demonios se estudiaba en la asignatura de Filosofía, y Antonio nombró a Platón y a Aristóteles, y empezó a hablar del mito de la caverna, me dio pena que en clase no tuvieran la oportunidad de preguntarse de dónde viene el amor, la belleza, o la bondad. O cuándo empezaron a existir. Les hablábamos de todo eso y alucinaban. Te puedes imaginar sus caras.

No se me ha olvidado el relato de cómo era el mundo antes de que estuviéramos los humanos. Lo felices que eran las ideas, las virtudes y los defectos. Escuché un relato infantil pero precioso, que contaba que las virtudes y los defectos jugaban al escondite cada tarde. Siempre sin incidencias hasta el día que le tocó pagar a la locura. Nadie quería que jugase, porque nunca entendía las reglas, pero aquella tarde la bondad y el amor pidieron al resto de virtudes incluirle en sus juegos, tener paciencia y seguirle la corriente. Contrariamente a lo que temían el resto de virtudes y defectos, la tarde transcurrió sin incidencias. La locura encima lo pasó de miedo descubriendo los escondites de cada cual.

A la gula la había pescado comiendo, como es natural, y a la pereza, que no estaba muy por la labor de buscar un buen escondite, la encontró nada más empezar a jugar. Encontró a otras tres, a las que la avaricia había echado de un rincón escondido, y se había quedado con el escondite ella sola, le daba igual que hubiera sitio de sobra. Costó mucho descubrir a la belleza, que había estado todo el tiempo quieta, simulando ser una estatua. Cuando todas las virtudes estaban prisioneras, apareció la valentía y las volvió a liberar a todas. Y así transcurrió esa tarde, hasta que decidieron dejar el juego y volver a casa.

Y entonces nadie encontraba el amor. Buscaron por todos lados pero empezaron a creer, como decía la tristeza, que se habría ido para siempre. Sólo la locura siguió buscando al amor, por los sitios más extraños, hasta que entre unas zarzas le encontró. El amor había estado allí, donde nadie lo buscaba, esperando entregarse a quien le encontrara. La locura gritó que estaba allí, y aunque pocos le creyeron, casi ninguno pudo evitar acercarse. Todos salvo la envidia, que se había quedado, cómo no, criticando a la locura.

Entonces se oyó un grito estremecedor, y se vio un hilo de sangre saliendo de los ojos del amor. La locura le había herido con las zarzas, y aunque trataba de curarle, el amor ya no vería jamás.

Y es por eso que la locura siempre toma de la mano al amor, y el amor sólo ve a través de los ojos de la locura. Y todo estose ve sólo a través de los ojos que abre la Filosofía.