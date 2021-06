A veces me llegan aventuras atribuidas al bandolero Hilarito que, de tan fantasiosas, parecen extraídas del guión de una película. Hoy me han contado en la tienda otra de sus muchas fechorías. Al parecer, el bandido dejó una nota manuscrita en un banco de Murcia diciendo que el próximo 7 de abril, a las 10 de la mañana, pasaría por allí a recoger los fondos de la entidad; y que para no perder tiempo ni verse obligado a pegar ningún trabucazo, se lo tuvieran preparados en bolsas. Tras la denuncia, la Guardia Civil desplegó ese día a seis de sus hombres armados a las puertas de la entidad. Las diez, las once, la una y por allí no aparecía ningún forajido. Estaban a punto de sonar las dos en la torre de la Catedral cuando un teniente de la Benemérita a caballo, acompañado de dos números, se personó a las puertas del banco. Les informó a los guardias allí presentes que Hilarito y tres de sus hombres habían sido detenidos a la entrada de Murcia. Ya no había peligro de atraco y les ordenó regresar de inmediato al cuartel. Entonces aquel teniente entró en la oficina, se quitó el tricornio y, empuñando su trabuco, exigió a los chupatintas que fueran llenando las sacas con los fondos del banco… ¡Soy Hilarito, pandilla de gilipollas! ¿No me creísteis cuando os advertí que vendría hoy por ‘mi’ dinero?

Esa misma tarde, encontraron al teniente Cascales y a otros dos guardias en un huerto de las afueras: estaban sin ropa y atados a unos albaricoqueros.