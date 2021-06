Los que nos dedicamos al noble arte mercenario de la consultoría política solemos tener un defecto muy común: vemos más series americanas sobre la Casa Blanca de lo que debería estar permitido por la ley. Es fácil imaginarse en el Ala Oeste compartiendo escenario con el imaginario Bartlet o el imaginado Obama, en una sala de crisis decidiendo si lanzamos la bomba nuclear o diseñando una campaña política por circunscripciones en una gala de recogida de fondos. Todo ello con mil códigos nucleares y una vida personal desastrosa de la que huir refugiándonos en el trabajo. El sueño americano de todo politólogo pero en formato Netflix.

Este trabajo en España, muy a nuestro pesar, tiene un poco menos de glamour. Las campañas políticas no suelen tener presupuesto suficiente para tener una oficina con cientos de personas trabajando de manera segmentada en hitos concretos; los partidos toman decisiones basándose en el criterio personal del líder de turno y, aquellos que cumplen la ley, financian sus campañas sin donaciones millonarias de lobbies a sueldo. Es un trabajo apasionante, pero el mundo real es algo más complejo que en televisión: los rivales suelen ser al menos tan listos como uno mismo y las carambolas no siempre salen.

El oficio de consultor tiene mucho que ver con el de entrenador de fútbol. Es una profesión que todo el mundo cree saber ejercer y que tiene un componente de suerte aterrador. Uno puede tener la posesión durante todo el partido y hacer unas jugadas excepcionales que, si el equipo de enfrente marca en el último minuto tras haber jugado desastrosamente mal, el ganador se lo lleva todo. En política ocurre algo muy parecido: da igual que las propuestas sean las mejores, y da igual incluso ganar. El que gobierna se lleva el mérito, el reconocimiento, la gloria y el prestigio.

Antes de la llegada mediática de Iván Redondo apenas nadie que no fuera un friki del sector sabía algo sobre los poderes en la sombra detrás de cada presidente. Como mucho, algún observador recordaría a aquel señor despeinado y con mochila que acompañaba a Rajoy en sus viajes a Bruselas, pero aventuro que poco más. Cuando Iván Redondo se emborrachó de ver El Ala Oeste de la Casa Blanca o House of Cards y se creyó una suerte de Leo McGarry, los medios de comunicación empezaron a hacerle caso al sector. De hecho, la competición entre Ayuso y Sánchez ya no es la de ellos dos, sino la de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, y Redondo.

Hasta hace nada el asesor de Sánchez parecía imbatible: convirtiendo en presidente a un cadáver político, aprovechando la foto de Colón, generando el debate de las derechas, matando a Ciudadanos por el camino. Parecía que tenía poderes plenipotenciarios hasta que se pasó de horas de Netflix y creyó que Murcia era Carolina del Norte y que una moción de censura aquí podría catapultar a una cima incluso mayor a ese líder por el que, según afirma y plagia del Ala Oeste, se tiraría por un barranco.

La consultoría política es un mundo justo o injusto a partes iguales: no se valoran ni las intenciones ni los medios utilizados para conseguir el objetivo, sino haberlo alcanzado. Iván Redondo fue el asesor todopoderoso que consiguió resucitar a un PSOE herido de muerte, pero gracias a su jugada en la Región está a punto de convertirse en el prescriptor repudiado que convirtió a Sánchez en el presidente más breve de la democracia española.

Sic transit gloria mundi, Iván. Qué malos son los españoles que se empeñan en votar. Y a veces, incluso, a favor del mal.