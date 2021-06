Según la RAE, machismo es «la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres». Pero no es solo eso, en nuestra sociedad es más, mucho más. Porque no es solo el comportamiento de los varones respecto a la mujer, es algo que nuestra sociedad lleva dentro, incluidas muchas mujeres, y que tiende a discriminar a la mujer por el solo hecho de serlo.

A lo largo de la historia, el comportamiento machista de la sociedad se ha venido ejerciendo en todos los ámbitos, y no se escapa ningún estamento, porque algunos medios de comunicación tampoco están libres de este comportamiento. Y estome produce una extraordinaria tristeza, trufada con grandes dosis de indignación.

Verán, el día 30 de junio del pasado año, la jueza murciana Ascensión Martín era elegida portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), por un mandato de dos años. Pues bien, pasado todo este tiempo, algunos medios de comunicación parecen ignorar esto, y continuan hablando del anterior portavoz, Ignacio González Vega, como si no hubiese sido sustituido en ese puesto. Y como yo no creo que importantes medios de comunicación desconozcan dicho relevo, he de pensar que prefieren que aparezca un hombre a que lo haga una mujer. Y lo triste es que algunos de esos medios van de ‘progresistas’.

No estamos hablando de una mujer cualquiera, estamos hablando de una jueza brillante, que aprendió a amar el ejercicio de la magistratura con el ejemplo de su padre que durante largos años fue presidente de la Audiencia Provincial de Albacete, y que cuenta con una larga trayectoria profesional, habiendo prestado servicios como magistrada en Caravaca de la Cruz, Totana, Lorca, Cieza, Almería, Alicante y Murcia, donde estuvo quince años como Jueza de Menores, siendo actualmente magistrada en la Sala de la Contencioso Administrativo de Murcia.

Una jueza que puede presumir de su estancia en Centro y Latinoamérica, participando en el área de internacional del Consejo General del Poder Judicial, como Juez de Menores Especialista para la aplicación de la Convención de Derechos del Niño, y la formación de jueces en distintos países de aquel continente, como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia, México, Panamá y Paraguay.

Viendo estas cosas, estos ninguneos a los que muchos medios someten a las mujeres que ocupan lugares que siempre fueron de hombres, entendemos que algunas feministas de nuevo cuño, que parecen haberlo inventado (el feminismo es un movimiento humanista que se inserta en el siglo XIX dentro de la tradición sufragista, para luchar por el derecho al voto de las mujeres, y a partir de ahí amplía progresivamente su actividad en el campo público y privado de la sociedad), pierdan el oremus y extremen sus diatribas en defensa de la dignidad de las mujeres, que algunas parecen dejarlo en eso del ‘lenguaje inclusivo’.

Porque el feminismo no es pregonar, por ejemplo, ‘españolas y españolos’, como hemos oído decir en el colmo de ese lenguaje que lleva camino de convertirse en un extraordinario galimatías; si alguien no lo evita, que puede evitarse, porque por ejemplo, el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, señalaba días pasados que la inclusión de este tipo de lenguaje modifica el respeto de las normas de concordancia «habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza», porque según apuntaba, «constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura», ya que, «esta modificación afecta a la lectura en voz alta y a la pronunciación. Y es que no es posible transcribir de forma oral este tipo de grafías».

Y pongo de ejemplo al ministro francés porque aquí nadie ha dicho ni mu.