Desde la Guerra de la Independencia, uno de los ministerios se denominó Gracia y Justicia, quizá por el agradecimiento del Deseado con los liberales que lucharon por su causa y a los que luego ajustició. Manuel Ruiz Zorrilla fue caricaturizado en su época como Gracia sin Justicia por el dinero que asignaba a la Iglesia y que ésta entregaba bajo mano a los apostólicos rebelados contra su propio Gobierno. Los rebeldes carlistas, carcas, llamaban ‘guiristinos’ a las tropas realistas por la regente María Cristina y de ahí el término guiris, recogido por Galdós en Zumalacárregui. El Abrazo de Vergara, símbolo de reconciliación del guiri Espartero y el carca Maroto, puso fin a la Primera Guerra Carlista, una de las muchas guerras civiles del XIX.

El derecho de gracia, prerrogativa del monarca absoluto, tiene antecedentes antiquísimos, pues el perdón es virtud más divina que humana. Aristóteles hablaba de la magnanimidad, la grandeza de alma, en su Ética Nicomáquea. Julio César la practicó con sus enemigos tras la guerra civil, motivo de celebración para Bruto y otros indultados que mostraron su agradecimiento asestándole veintitrés puñaladas en las idus de marzo del 44 a.C.

Que el Ministerio de Justicia fuera también el de Gracia no deja de ser un contrasentido, pues ésta diluye lo que resolvió aquella. En nuestro derecho, la gracia no puede existir sin una justicia condenatoria previa. El ministerio dejó de llamarse así en los tiempos del franquismo, cuando ya la Justicia no tenía ninguna gracia, si alguna vez la tuvo.

Agradezco tu observación, avezado lector, pues apuntas que tampoco se llamó así en los tiempos de la II República, asociada entonces a otros nombres tan poco afines como Trabajo y Sanidad. En la dictadura de Primo de Rivera, Justicia y Culto era nombre pretencioso, pues juristas hay que llamándose letrados, más que cultos resultan culteranos.

La ley que regula el derecho de gracia es de 1870, sencilla en su redacción y alejada del estilo actual, tan abotargado en su sintaxis como impreciso en su semántica. La exigencia legal de su motivación y algunas sentencias recientes del Tribunal Supremo exigen para el indulto total razones de justicia, equidad o utilidad social. La Constitución prohíbe el indulto general, de manera que hay quien considera que no es posible una amnistía como pretenden algunos independentistas del ‘procés’. La diferencia radica en que la amnistía libera del delito, mientras que el indulto exonera de la pena.

Si tras la Constitución, el Rey carece de poder ejecutivo, resulta evidente que sólo el Gobierno puede indultar y el Rey está obligado a sancionar el Decreto de aquél. Forma parte de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, dentro de la alta dirección política del Estado, como decisión de su potestad discrecional y no reglada, sin vinculación alguna a los dictámenes preceptivos del tribunal sentenciador, la Fiscalía y el Consejo de Estado. Ello nos lleva a la cuestión de la fiscalización de las decisiones y actos políticos del Gobierno no sometidos a control jurisdiccional más que en su aspecto formal, que no material. Necesario es el control parlamentario y no sujeto a regla alguna que no sean los Reglamentos de las Cámaras legislativas. Tal vez por ello, lo oído hasta la fecha sea tan vulgar y chabacano como una pataleta. Singular ejercicio de amnesia, pues la oposición pasa por alto los indultos a golpistas del 23-F, torturadores y asesinos de los GAL, incluidos Vera y Barrionuevo, aunque algunos como el general Enrique Rodríguez Galindo no lo precisaron, pues fue excarcelado por motivos de salud.

Ningún golpista del 23-F cumplió la mitad de su condena en prisión. Armada y Miláns del Bosch fueron indultados a los pocos años de su condena, Tejero redimió pena dedicándose a la pintura. Los condenados por los GAL no llegaron a cumplir el 10 % de las penas. Crímenes execrables en cualquier democracia que se precie, el indulto y la excarcelación merecería una reflexión crítica sobre la consideración del terrorismo cuando lo practica el Estado. A ninguno se le ha oído hablar de arrepentimiento ni antes ni después de su reinserción. Como en los cuentos infantiles, fueron felices y comieron perdices. Algunos tuvieron tiempo de escribir sus memorias, como si necesitaran una forma más sublime de liberación en la literatura.

La Justicia que comúnmente conocemos es la retributiva, el castigo del delito. Para los griegos, Némesis es la diosa de la venganza, también de la justicia implacable que restaura el equilibrio alterado por Hybris. Pero el cristianismo nos enseña que fuera del juicio divino, o es quimera, o idea errada. Dichosos los perseguidos por causa de la Justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la bienaventuranza. El amor es la única redención posible, es el mensaje evangélico. El perdón es una muestra de piedad, que complace al amor divino. Para los espíritus impíos, resulta insoportable, porque muestra la grandeza de alma, la magnanimidad del compasivo. Bruto jamás alcanzará a César en el juicio de la Historia.

En el debate sobre el indulto a los presos del ‘procés’, ninguno quedará agradecido a Sánchez. En la cadena de favores, sí lo estarán los acólitos y encubridores de Trump y bastantes de los más de 6.000 indultados de las dos legislaturas de Aznar. Sea cual fuere la motivación del Decreto, el presidente seguirá teniendo ante sí el problema de la vertebración del país y para este objetivo no tendrá nunca la colaboración de Casado, probablemente tampoco la de Junqueras, pero al menos le habrá quitado el argumento del victimismo. Para la prensa no habrá ningún abrazo como el de Vergara. ¡Lástima! porque eso restaría legitimidad al primero que saque la daga.