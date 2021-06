La frase del azucarillo dice que tres mudanzas equivalen a un incendio. A mí me gusta el café sin azúcar y no suelo recurrir a aforismos, pero en esta ocasión puede que se quede corta la previsión. Si el ritmo de mudanzas previstas sigue su curso natural, no quedará de mí (mis objetos personales, esa parte de mi ser que guardo para la intimidad) más que un puñado de anécdotas que hablen de un hombre derrotado. Siempre es difícil cambiar de casa, y conforme se van cumpliendo años, más. El ser humano se vuelve sedentario. Si mis ojos de hace tan solo diez años observaran por la cerradura mi estado de melancolía por una mudanza se llenarían de cólera. Hicimos un pacto, ese Pepe del pasado y yo, y este consistía en no ser conformista. No quedarse nunca en el mismo punto de la vida y luchar por hacer de esta un viaje. Pero hemos fracasado. Los dos.

La cita que me viene a la cabeza mientras escribo el artículo, mientas empaqueto libros, fotografías y toallas, es una de Erri de Luca. Leí Tres caballos hace mucho tiempo, pero recuerdo a la perfección el sentido que sobrevuela la novela. Decía que un seto tarda tres años en crecer. Tres setos equivalen a un perro. Tres perros, a la vida de un caballo. Tres caballos, a la de un hombre. Y yo añadiría, si se permite la intromisión pesimista, que la vida de un hombre ni siquiera puede llegar a instituir un hogar. Uno lo descubre precisamente durante las mudanzas, que no son más que una burocratización del caos. Un proceso de selección natural por el cual el ser humano va perdiendo objetos y años, a la vez que baja la escalera aferrado a las cajas. «¿Ahí cabe toda mi vida?», me he preguntado mientras cerraba la puerta de mi habitación, ya tan vacía. «¿Este espacio físico, ya frío y deshabitado, ha llegado a ser mi hogar?». Es tan difícil sentir un lugar como propio, que marcharse de él requiere también coraje y una buena dosis de humildad. Hasta los pisos de cincuenta metros nos pasan por encima.

De eso se trata, de construir un hogar, de evadirnos de ‘lo que pasa en la calle’, a lo Mairena, los coches y los peatones, los perros y el flujo acondicionado de las tiendas de ropa. Respirar un aire familiar entre cuatro paredes, rodeados de fragmentos de vida que creemos dominar, mientras el sillón va ganando la sombra del atardecer. Un silencio que amortigua los domingos y acompasa las tristezas. Ese es el hogar, un lugar en el que vencer a la soledad. Al menos en donde poder conjugarla y aceptarla. La protección de los objetos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que hablan de amigos, novias y familiares. Los imanes del frigorífico y las manchas en la pared. Todos ellos frágiles cuando es tiempo de mudanza. Son los primeros en cambiar de ubicación, en sentirse desplazados. Los recuerdos se asocian a lugares, al puesto que la breve eternidad de nuestras casas los asocia. Por eso hay fotografías que merecen estar en el salón y otras en el dormitorio, unas de Roma y otras de París, como hay lecturas para el sofá y para el baño.

Por eso nos sentimos indefensos con las mudanzas, porque todo se vuelve prescindible y los protagonistas de nuestro espacio íntimo desaparecen. Pierden el hábitat adquirido durante los años. Entre las cajas de traslado, he encontrado numerosos objetos inútiles que se han ido acumulando en el piso de San Luis. Todos ellos hablan de una vida. No la que he llevado, sino la que me he empeñado en mantener en la memoria. Tan inexacta como cualquiera. El relato de las vivencias siempre peca de mentiroso. Y un apartamento vacío se convierte en la medida exacta de nuestra debilidad. Qué felices parecen las casas cuando se observan desde la calle, a través de las ventanas, y qué tristes cuando en los muebles no queda ni rastro de esas vivencias. El que ha escuchado a Sabina sabrá de qué le hablo. El que ha leído a Rulfo, en cambio, lo sentirá como un punzada en el costado.

Precisamente porque la casa deja de ser tuya. Nunca lo fue, pero sentimentalmente uno va ganando los espacios. Poco a poco se familiariza con las habitaciones, vence la silueta del sofá, rellena los huecos de las estanterías con libros y comprueba que a la par que aparecen arrugas en la cara, van faltando piezas de la vajilla. Todo este sentimentalismo de porcelana y crisis treintañera me hace recordar un poema de García Montero titulado La tienda de muebles. En él, una pareja joven se detiene en el escaparate e imagina su vida juntos a través de los muebles. Con las mudanzas sucede justo lo contrario. Uno hace retrospectiva de lo que ha sido su vida por medio de muebles que ya no volverá a ver nunca más, que ocuparán otras personas, con otras preocupaciones y anhelos. Y eso también es una derrota. Escribe Montero cuando los chicos contemplan la cama: «Verte desnuda en comprender el hueco de mis manos», y hasta el amor se entristece cuando se deja una habitación en donde se ha sido tan feliz.

No podría calcular las horas que he pasado en este piso de la calle San Luis. Hubo un tiempo en el que mi única vista era la fachada de la iglesia homónima, un derroche barroco. El cariño a este templo viene de lejos, por compartir nombre con otro de Roma, donde he pasado horas y horas contemplando los Caravaggio. Pero la ventana de mi cuarto será siempre el lugar desde donde me refugiaba durante el confinamiento. Fue mi única salida al exterior. En un momento en el que la pandemia arrasaba los informativos y se colaba en nuestras vidas sin remedio, las esculturas y arcos de San Luis de los franceses me dieron las fuerzas necesarias para poder afrontar los días, tan iguales los uno de los otros. Parecía que era toda para mí, sin turistas fotografiando sus angelotes, y cuando llegaba la noche, salía al balcón a observar al guardia de seguridad. Él pensaba que lo mío era un hogar, estoy seguro, pero yo envidiaba sus noches en vela recorriendo el atrio. A él le cambiaron el turno hace unos meses y a mí las vistas. Otras formas de mudarse.

Es difícil, sí, dejar un sitio que ha sido tuyo, un lugar en el que uno mismo ha cambiado y ha aprendido a aceptar la derrota, a digerir las alegrías. Una de las cajas se ha abierto, como queriendo llamar mi atención y ha aparecido un disco de Aznavour. Ha sido ver la portada y entender que las mudanzas también rompen con una banda sonora existencial. Cuántas veces ha sonado Le comédiens mientas me duchaba, cuántas veces he cantado a Battiato cocinando y en cuántos viajes me he embarcado con Sean Connery hacia el Hindú Kush, desde la ventana hasta la estantería. Todos ellos fallecidos durante mi estancia en el piso de San Luis, ahora que lo dejo, siento que viven una segunda muerte, más íntima que la anterior. Parte de la mitología de sus actos se quedarán para siempre en San Luis. Pero no yo. De ellos hablará también este fragmento de vida que ahora se encierra en una caja, que tal vez se pierda por el camino, o se extravíe entre las escaleras. Esas cajas que guardan lo que uno ha intentado ser durante un período concreto. La vida de un hombre, querido Erri de Luca, no son tres caballos. Apenas suman unas cuantas cajas.