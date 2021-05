Usted aún no lo sabe, pero su yo de 2050 lo está observando. En este preciso momento, a través de una realidad paralela (como la de Interstrelar con su biblioteca del tiempo), a ese señor o señora que es usted se le está torciendo el gesto. Demasiado papel lleva ese periódico, piensa. Excesiva luz emana de unas bombillas que no cumplen con las medidas energéticas sostenibles. El mundo de la década de los veinte era una fiesta sin fin. Ruido de aviones atravesando un cielo contaminado. Viajar, ese capricho occidental, ese derroche fotográfico en redes sociales. Qué presumidos éramos entonces, te dice tu yo desde el agujero de gusano, y te da la estocada mortal cuando te mira directamente a los ojos, arrugas en las sienes y patas de gallo, y te susurra: «Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos».

El futuro ya está aquí. Eso anunció la semana pasada el presidente del Gobierno en un acto cargado de emotividad socialista, de gráficos coloreados en Excel y tuiteros galácticos paseándose por el escenario como telepredicadores. Es ambicioso mirar hacia adelante, por supuesto. Un país comprometido con el bienestar de su gente debe reconciliarse con su presente y determinar que la vida política va mucho más allá de un par de elecciones. Pero resulta cautivador, cuanto menos, que el presidente que ha hecho de la patada hacia delante su mayor seña de identidad quiera marcar el paso de la política de las próximas décadas.

Qué terror cósmico provoca pensar en la España de 2050, sobre todo si nos siguen gobernando los mismos que hipotecan media Constitución por unos votos en unos presupuestos. Así ha sido desde que Sánchez llegó al poder, entre promesas de indultos, de reformas de la Carta Magna (reformas no al gusto de todos, entiéndase el gusto por la reforma) y de cambios en leyes tan importantes como la laboral (esta firmada y todo). El hombre que ha sido capaz de acercar a casi la totalidad de presos de ETA al País Vasco para continuar un par de años más en la Moncloa nos pide, en un ejercicio de responsabilidad, que tengamos perspectiva de futuro. Caray, cómo pintan estos treinta años, señor, señora, que sigue siendo observada por su yo del futuro.

El momento no podía ser más desafortunado. No solamente porque mientras Sánchez presentaba su ensoñación la frontera de Ceuta con Marruecos se convertía en una invasión humana y cruel (muchos de esos inmigrantes son las primeras víctimas), sino porque la situación social y económica de España se ahoga en precariedad, con la tasa de paro escalando hasta unas cifras insoportables y millones de personas en el limbo de los ERTES, sin saber si podrán volver a abrir sus negocios. La realidad sanitaria dista mucho de haberse solucionado, pero nuestro presidente parece estar en 2050, como si mentando el año de gracia escapase por una trampilla secreta hacia el futuro. Se acabó la encrucijada de la vacunación, quiere pensar, la incertidumbre de los puestos de trabajo desaparecidos y las olas víricas futuras, más tangibles que las promesas políticas. Cualquiera diría que hablar de coches eléctricos y carne ecológica para treinta años es insoportablemente mezquino.

Probablemente su yo del futuro lo creyó en ese momento, pero a usted y a mí nos cuesta más confiar en un presidente que ha hecho de la mentira su modus vivendi. No ha habido en nuestra democracia personaje que haya cambiado más veces de opinión con respecto a sus socios, aliados, compañeros, enemigos y rivales. Todo se ha amoldado a las necesidades de su día a día. Ese presente voluble es lo que ha hecho a Sánchez presidente hoy, por eso cuesta trabajo creer que durante treinta años se vaya a mantener un rumbo fijo, más allá de la propaganda. Incluso ha quedado obsoleta la Agenda 2030, ese proyecto que en su día Iglesias se propuso culminar y que duró apenas un año. Qué rápido pasamos del futuro al presente y con qué velocidad la historia nos convierte en pasado.

Porque analizando las medidas inscritas en estos juegos florales, descubrimos que son una mezcla de oportunismo e ideas vacías de contenido. Se propone que en treinta años se reduzca el paro hasta el 7%. No podemos decir que sea precisamente una medida ambiciosa, si miramos el histórico de desempleo. En el año 2007, el paro total bajó por debajo del 8%. Si en quince años la curva se ha hinchado hasta el 16% (sin contar ERTES, claro), ¿por qué necesitaremos treinta para volver a esos números? Otras medidas sintonizan con la necesidad de salvar el planeta, y en eso todo el mundo debe estar de acuerdo. ¿Pero de qué forma? La cancelación de los vuelos nacionales se ha anunciado como medida estrella, y aquí su yo del futuro vuelve a mirarle levantando la ceja. A usted le dirán que viajar en avión es perjudicial, que hay distancias que se pueden recorrer en tren o en coche eléctrico.

Minucias monetarias para el camarero del Bar Paco, que no ha tenido la suerte de vivir en una capital, que lleva décadas esperando el AVE (a precios accesibles, claro), que lo del coche eléctrico no se lo puede permitir y que para viajar con su familia al norte ya no le vale un vuelo Alicante-Santander. Esta España 2050 parece diseñada para gente que vive en las capitales. Poco 2050 y poca España hay en el mundo rural, me temo.

Y hablando de vuelos nacionales, su yo del futuro cree recordar que el presidente inauguró su Gobierno yendo con su familia en el Falcon presidencial al concierto de los Killers en Castellón. Esos aviones que contaminan, ni que viajase en Ryanir. Ese hombre que ha hecho del uso del avión un capricho de andar por casa, que fue a la boda de su cuñado en helicóptero (Madrid-Valladolid) señala con el dedo el camino de la rectitud. El camino verde (no la marcha verde, entiéndase), ecologista, moral y publicitaria. Qué ficción más entrañable vivimos los que nos toca este presente. Su yo de 2050, en cambio, empieza a difuminarse en la ventana, porque ve una borrasca sobre nuestras cabezas: fondos europeos, tasa de paro, inestabilidad gubernamental, oposición oportunista y paralizada y Marruecos dispuesta a lanzar a su gente como si de un asedio medieval se tratase.

Ojalá seamos felices en esa España de 2050 y se cumplan todas las previsiones del Gobierno.

Cuesta creer que hace un año Sánchez nos anunciara que habíamos vencido al virus. Tres oleadas después, lo único que no se ha visto derrotado ha sido su necesidad de crear fuegos artificiales para seguir aferrado a las puertas de la Moncloa. Y para ello no ha dudado en imaginar nuevos mundos que algunos aceptan sin pestañear. Ya saben, España es un país especial que un día se despierta con su presidente hablando de Largo Caballero como un héroe y al día siguiente el contador marca 2050. Qué mala suerte la nuestra, tener que esperar aún treinta años para que nuestro yo del futuro se ría tanto de nosotros. O nos compadezca.