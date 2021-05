Nunca le gustó y nunca lo apoyó explícitamente. Fue convencido por uno de los pesos pesados del PP, que tuvo que emplearse a fondo para llevarse a su terreno tanto al que fuera alcalde de Murcia durante veinte años, Miguel Ángel Cámara, como al expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel para que encabezara el cartel electoral de los populares en 2015.

Los argumentos convencieron a ambos, aunque Cámara siempre tuvo la mosca detrás de la oreja. Y lo ha demostrado con el paso de los años en los que públicamente no se le ha observado ningún gesto a favor de su sucesor, al que llenó de loas aquel que actuó de avalista. «Miguel Ángel, Ballesta es una buena opción. Ha sido rector, consejero, portavoz de gobierno, es padre de familia tradicional, y no te olvides que es católico y va a misa, algo que viste mucho en Murcia», algo así debió decirle el escudero al que fuera el alcalde de Murcia más longevo en el poder.

Ballesta se llevó el gato al agua y fue entronizado, apeando de esa carrera a otros nombres que se pusieron en el tapete como la que fuera concejala camarista Nuria Fuentes y hasta la política que ha ostentado varios cargos con el PP, la senadora Violante Tomás. Además, para obtener el plácet de Cs, con los que el PP pactó sin que éstos entraran en el gobierno local en el primer mandato del exrector, Cámara tuvo que inmolarse y dimitir como secretario regional de los populares.

Recordar estas batallas es bueno para no perder el contexto en el que el exalcalde ha convocado a vocales y pedáneos populares a una cena el próximo miércoles, a la que han invitado al presidente de la Comunidad y del PP regional, Fernando López Miras, y a la que no asistirá Ballesta porque no ha sido convocado.

Como ocurrió con Jérico y sus muros al son de las trompetas (el pasaje lo debe conocer Ballesta) caerá el muro de la resistencia popular y el que fuera alcalde de Murcia durante cinco mandatos, tras tocar a rebato, exhibirá su fuerza y su poder en territorio de pedanías, esas a las que el popular descabalgado por la moción de censura de PSOE y Cs lleva acudiendo en visita regular y casi diaria para ganarse al vulgo de unos pueblos cuyos votos son cruciales para las elecciones municipales y para cualquier proceso interno que se genere en el partido.

¿Qué gana Cámara con este espectáculo? No debe haber pensado esta quedada para dar explicaciones sobre los convenios de la zona Norte, que pueden llevar a la quiebra el Ayuntamiento tras recibir la primera sentencia condenatoria de uno de los promotores, a los que debe abonar cerca de veinte millones. La razón principal debe ser demostrar que él sigue teniendo poder en ciertos lugares y que cualquiera que quiera llegar lejos en el feudo popular deberá tenerle en cuenta. En definitiva, demostrar que ‘sigo siendo el rey’ , que diría la canción. Por nadie pase.