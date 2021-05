V ivir en el fracaso no es vivir en la frustración de los valores vitales. Es la forma de realizarse como seguidor de aquél que dijo: «No es el discípulo más que el maestro, ni el siervo más que su señor: si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros». No hay perdición en el fracaso que se vive abrazado a Cristo; hay, sí, sufrimiento, pero sufrimiento cargado de inmensas posibilidades. Hay, sí, pasión, la de quien ha optado fundamentalmente por una vida de amor en el servicio. Y hay también conciencia de la propia pequeñez, de la total incapacidad personal para vivir en el fracaso. Negar esto último sería desmañada soberbia.

Fracaso y heroísmo no se encuentran bien avenidos. No es un héroe el que acepta vivir en el fracaso de la Cruz, sino más bien una criatura débil, que rehúsa las armas del poder porque se quiere esclava del amor. Y en el corazón de las tinieblas envolventes o de las que manan de las profundas cavernas del propio ser se le escucha muchas veces preguntarse: «¿Señor, por qué? ¿Hasta cuándo seguirás olvidándome? ¿Qué quieres, Señor, de mí?» Nunca ni para nadie es cómodo vivir en el fracaso. Exige la confianza y abandono más totales en el Dios y padre de Jesús, y lleva consigo la conciencia clarividente de que mi vida tiene un sentido que no le vienen de los reconocimientos del mundo ni de la acumulación de medios temporales, sino exclusivamente de saberse amada de Dios.

No lo olvidemos, la vida en su desnudez es más hermosa, es más viva. Despojados por el fracaso de todo afán de protagonismo y de todas nuestras caretas y ropajes de actor, somos conducidos a una actitud de escucha en el silencio de quien todo lo espera del amor y nada fuera de él.

El fracaso es la tierra de cultivo de la mejor libertad, la del que sabe enfrentarse a cualquier problemática presente como invitación o desafío al mayor crecimiento personal. Un sueño, repetido varias veces a lo largo de diez años de mi vida, me parece elocuente en su sentido, cuenta el cura poeta recientemente fallecido Antonio L. Baeza, que nos dice:

«Camino a un destino bien determinado y en compañía de personas que buscan la misma meta. El camino es amable por la comunicación y amistad entre los viandantes. Pero, en un determinado punto del mismo, este se bifurca; y en tanto mis compañeros continúan por la derecha, siguiendo el mismo trazado que traíamos, yo me encuentro caminando a la izquierda, por un sendero que se va estrechando poco a poco más, y acaba en una cornisa labrada sobre un precipicio cuyo fondo no alcanzo a ver. A mi derecha, una pared vertical, altísima, imposible de franquear; a mi izquierda, el vacío devorante; y como terreno bajo mis pies, con menos de medio metro de anchura, una franja que tengo que caminar moviendo cada vez un solo pie, ya que no hay espacio para los dos pies en su movimiento normal de caminar. Volver atrás, imposible, pues supondría caer al precipicio al intentar darme la vuelta sobre una plataforma tan reducida y sin asideros de ningún tipo. No tengo más remedio que seguir adelante, pues en este camino no es posible esperar ayuda alguna. Con prudencia y paciencia espero poder avanzar y llegar a la meta. Algún fin tendrá aquello. Y eso es lo que hago: avanzo con el cuerpo pegado lo más posible al muro y con exquisita precaución para no poner un pie en el vacío. Y en este momento, despierto. Jamás, en las repeticiones de este sueño, he llegado a la meta (pero tampoco he caído en el precipicio). Soy consciente, y quiero dejar constancia aquí de ello, de que el fracaso, buscado sistemáticamente, manifiesta una especie de neurosis que esconde sentimientos de frustración e impotencia. Afirmo que, gracias a la experiencia de fracaso, vivida en unión con el crucificado, he escuchado la llamada a amar la vida más allá de todas las formas de muerte. Y el fracaso queda entonces desenmascarado y reducido a una simple y sincera renuncia a todas las formas de poder y de éxito que niega la supremacía del amor. Cuando uno ha sabido que solo el amor salva, es natural que se niegue a utilizar armas que niegan el amor».

Nota. Estoy triste, aterrado, de ver lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla. Lo de los niños parte el alma. La peor fiera, ¡¡los seres humanos!! ¡Qué horror! Lo que estamos viendo en la tele es increíble en el año 2021. ¿Nos estamos acostumbrando a la inhumanidad?