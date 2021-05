Es mucho pedir

Un hombre a otro, el viernes por la mañana, en el kiosco en el que estamos comprando nuestros periódicos. «Mira lo que dice la portada de LA OPINIÓN hoy: ‘El campo sufre para encontrar trabajadores para el verano’. ¿Es que no podrían los políticos organizar esto, y que vinieran legalmente todos los trabajadores extranjeros que necesitemos, estén aquí el tiempo necesario, viviendo como personas y ganándose la vida, y que después se queden, si quieren y los necesitamos, o se vuelvan a sus pueblos con sus ganancias y a esperar la siguiente campaña?». «Les pides tú mucho a los políticos, Pepe», dice el segundo.

¡Vamos!

Qué estupendo que el Cartagena se quede en Segunda. A ver si lo que está moviéndose en el Murcia hace que su equipo, al que tanta gente le tiene cariño en esta ciudad, salga hacia adelante la próxima temporada y vuelva a crear ilusiones a los aficionados.

Menos mal

Eran los tiempos de la última campaña electoral regional. Iba por la calle cuando me encontré con un antiguo alumno al que le tengo un considerable aprecio personal. Es un militante de Vox. Nos saludamos y, señalando a un grupo de personas que iban detrás de él, me dijo: «Mira, ha venido Hermann Tertsch, ¿quieres que te lo presente?». Yo le dije que no, que iba con prisa. Cuando esta semana veía en Twitter las cosas que este señor ha escrito con respecto a la acción de Luna, la cooperante de Cruz Roja que abrazó en el puerto de Ceuta a un hombre negro que lloraba y temblaba de frío, me alegré enormemente de no haberme estrechado la mano con semejante ser.

Otras monarquías

Hay periódicos nacionales que dedican páginas muy a menudo a los temas de la monarquía británica. Es que es continuo, unas veces hablan de los problemas familiares, otras de las meteduras de pata de un príncipe o de una duquesa, hoy de la ancianidad de la reina Isabel, mañana del eterno príncipe heredero que ya está algo carlanco. Sin embargo, de nuestra Casa Real apenas se dice nada, que no se sabe si eso será bueno o será malo, pero que es.

Era un cumpleaños

Una chica muy joven vomita en la acera, en Murcia ciudad, el miércoles, a las 10 de la noche. Sus acompañantes, chicos y chicas de la misma edad, tratan de mantenerla sin que caiga al suelo. En medio de la vomitona la chica dice: «¡Ay, que estoy que me muerooo…!». Todos los demás se ríen y dicen varias frases, como «Está muy, muy, borracha», «Ya ves, solo se ha tomado 3 o 4…», o «Así no puede llegar a su casa, que su padre la va a matar…». Sigo mi camino pensando en qué estarán celebrando estos críos, un miércoles, para andar así por la calle. Cuando estoy lejos de ellos, escucho un cántico que viene de donde estaban: «Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, ...», gritan.

Ideas enfrentadas

Un hombre a dos mujeres con las que toma café en una terraza: «El Sánchez está preparando las cosas para que en el 2050 las cosas vayan bien en España, con la que tenemos encima. ¿Qué sabrá él de lo que va a pasar aquí dentro de casi 30 años?». Una de las señoras responde: «Si hacen previsiones, malo; si no las hacen, peor. ¿Tú te crees que eso no lo habrán estudiado decenas de personas que son sabios de una o de otra cosa? Es que, a ti, en cuanto te sacan del PP, parece que pierdes el norte». La segunda mujer dice: «Dejad eso ya, leche. No empecéis otra vez, que me levanto y me voy a esa mesa a tomarme el café tranquila».

Covid

Parece que lo de las vacunaciones va bien. A ver si es verdad que se cumplen las expectativas. Un amigo vacunado me decía el otro día que se siente otra persona, que ha perdido ese miedo tremendo que tenía. Estoy deseando que le llegue a todo el mundo. Los datos de mi familia más cercana en la pandemia son: un covid bastante duro pero que pudo pasarse en la casa, tres contagiados leves y, hasta ahora, solo tres vacunados. Vamos a esperar. Somos veinte.