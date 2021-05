Los términos con los que se expresa el Evangelio a propósito de los inmigrantes son claros: «Fui extranjero y me acogisteis». A lo que los réprobos contestarán: «¿Cuándo te vimos extranjero y no te acogimos?». «Cuando no acogisteis a los que piden asilo me rechazasteis a mí», responderá el Señor.

Dios se indentifica plenamente con los que sufren por tener que abandonar su hogar y desplazarse a otros lugares a buscar el sustento o salvar su vida. El evangelio de Mateo lo presenta como un juicio. En un juicio no hay medias tintas: o eres condenado o eres absuelto. En este juicio, el criterio para absolver o condenar está determinado por la acogida a los pobres, marginados, perseguidos o migrantes. Pues, en esta acogida se identifica la actitud positiva ante el propio Juez: quien a estos acoge a mí me acoge, quien a estos rechaza a mí rechaza. Por tanto, yo, el Juez, los rechazo, reniego de ellos: «Apartaos de mí que no os conozco». Si tú no has reconocido a Dios en el rostro del migrante, es imposible que Dios te reconozca a ti el día del juicio. En el pensamiento semita conocer y amar van unidos. Cuando Adán conoció a Eva concibieron a sus hijos. Cuando conocemos a Dios amamos a sus hijos, sobre todo los más necesitados.

Este debería ser el criterio para una comunidad creyente como la cristiana, que dice seguir a quien inspiró tales relatos. Esta comunidad está dirigida por quienes se dicen sucesores de aquellos que estuvieron con Jesús y pusieron por escrito su enseñanza. Estos sucesores están al frente de comunidades y se organizan en una institución superior que los aglutina. Pues bien, estos sucesores que rigen la comunidad cristiana en España han emitido un comunicado apelando a la dignidad humana y al valor supremo de la vida. Un comunicado que bien puede servir para esta situación y cualquier otra, pues es tan etéreo como inútil. ¡Cómo se diferencia de la rotundidad del Evangelio: fui extranjero y me acogisteis! Gracias a Dios queda algún prelado, exactamente uno, el franciscano Santiago Agrelo, antiguo obispo de Tánger, que ha escrito en su línea habitual sobre este tema identificando la clave evangélica: «A esos chicos que la legalidad marroquí nos envió en frío, la legalidad española los devolverá en caliente. Legalidad inicua. O, como diría san Francisco, desvergonzada inequidad».

Nosotros, los cristianos, no podemos hacer componendas políticas o diplomáticas, pues lo que está en juego es la esencia misma de lo humano tipificado como instrumento al servicio de intereses mezquinos. Nuestro horizonte está puesto en vivir la experiencia fundante de Jesús en medio de un mundo herido. Nuestro ser como Iglesia es mostrarnos ante el mundo como espacio de acogida, como instrumento de paz, como hospital de campaña. De lo contrario seremos arrojados, según el libro del Apocalipsis, por ser tibios.