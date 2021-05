Yo soy buenista porque el mundo me hizo así, al igual que otros no lo son por Dios sabe qué motivos, por quién sabe qué experiencias. A nosotros, los de mi generación, se nos inculcaba una serie de valores desde que éramos pequeños, y, aunque más de uno salía bastante borde, la mayoría éramos gente que, unos basándonos en los principios cristianos de ayudar, compartir, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, etc., y otros, sencillamente, ejerciendo la famosa solidaridad que llevamos dentro por ser de la raza humana, que los cocodrilos y otros bichos no sienten absoluto, procurábamos estar al loro de cuándo hacía falta echar una mano a alguien y lo hacíamos a medida de nuestras posibilidades, y, a veces, superándolas con acciones como aquella de quitar una manta de las dos de tu cama para dársela a alguien que no tenía ninguna, y quedarse uno pasando más frío que un capazo de perros pequeños.

Lo cierto es que nuestros padres, casi todos, nos criaban y educaban con una idea fundamental en sus vidas: ya que muchos éramos pobres como ratas, que llegáramos a ser buenas personas. La condición de ‘buena persona’ era continuamente alabada por todos, y se daban casos de tremenda unanimidad a la hora de calificar a alguien de ese modo. Yo lo viví en mi casa, con mi madre, a la que la vida la había tratado con una tremenda dureza en su infancia y adolescencia, y a la que sin embargo todo el mundo trataba de ‘buena persona’. En mi calle, yo oía decir: ‘Josefina, la de Enrique (Enrique era mi padre) es más buena que el pan. El otro día hizo...’ y seguían contando alguna buena acción, como curarle una herida a un chiquillo, ayudar a asear a una anciana que estaba impedida o cualquier otra cosa que alguien necesitara.

Así que la cosa iba de tratar de ser ‘buena persona’, hasta que llegó un elemento – no tengo ni idea de dónde procede esta expresión – que se le ocurrió que las buenas personas iban a ser llamadas a partir de ese momento ‘buenistas’ y que habría que tratarlos de mala manera, casi con desprecio, como si fueran pelín tarados y no se dieran cuenta de que sencillamente estaban haciendo el ridículo. El invento de esta palabra dio lugar de inmediato a una especie de bula para insultar, reírse o despreciar abiertamente a todos aquellos que ejercían la bondad personal públicamente, echando una mano a los demás y poniendo por encima de cualquier otra consideración –esto es importante – hasta incluso la de una legalidad discutible, el hecho de ayudar a otros.

Estos días, tristemente, hemos estado viendo hasta qué punto de perversión se puede llegar a la hora de juzgar, de comentar o de incidir en hechos como los que se han vivido en Ceuta, intentando oscurecer las acciones de las buenas personas. La situación que hemos vivido es bien conocida por todos ustedes. Hemos sufrido un conflicto político con el gobierno marroquí, con su rey, que es un poco modelo medieval, al frente, y nos ha lanzado hombres, mujeres y niños como el que lanza piedras o cohetes al enemigo. Ante una situación gravísima, nuestras fuerzas de seguridad y varias organizaciones no gubernamentales han tenido que actuar cumpliendo sus obligaciones y las órdenes que recibían, pero también han intervenido solo movidos por lo que sus conciencias les dictaban en momentos que han pasado a la posteridad porque fueron captados por las cámaras. Ese guardia civil salvando del agua a un bebé o la cooperante de Cruz Roja que abraza a un hombre negro para darle calor y calmar su llanto, dando un ejemplo de bondad personal que va más allá de cualquier obligación. A esos seres humanos ejemplares, otros han tenido la osadía de ofenderlos, de tratar de humillarlos, de calificarlos, en fin, de ‘buenistas gilipollas’ como decía uno en twitter. Allá aquellos que piensan así, porque con su pan se lo coman, pero quiero dejar aquí constancia que esto no va de izquierdas o de derechas, esto va de ética, de principios morales, de ser buena persona o no serlo. Allá ellos.