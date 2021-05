Hace poco cumplí años. No sé por qué, tuve la estúpida idea de pedir como regalo no hacer nada ese día. Una solemne tontería, pero mira, nadie es perfecto. Si te sirve para justificar mi ocurrencia, lo único que yo quería era tener un día de relax y de tranquilidad, sin cargo de conciencia si me pasaba más tiempo de la cuenta haciendo mi puzzle, o leyendo lo que quisiera, o viendo mi serie.

Lo había decidido meses antes, pensando que no hay nada que me haga falta especialmente, y me parece un gasto estúpido comprar por capricho. Pero sobre todo porque si me quieren hacer un regalo, y si hay algo que me haga ilusión, es tener algo de tiempo para mí, sin dar explicaciones, ni tenerme que ir de viaje.

Me imaginaba ese día dando un paseo tranquilo, como esos años que nos hemos ido a la playa, y hemos desayunado en la orilla del mar. En mi planteamiento mental, los niños habrían hecho con buen talante las cuatro chorradas que hay que hacer un domingo para salir del paso. Y de verdad que en teoría me parecía una buena idea decirles que eso era lo que quería que me regalaran, en parte también para involucrarles en las tareas domésticas, inculcarles que hay que compartirlas, colaborar, ‘la casa es de todos’, y esos mantras que sólo aprendes cuando te vas de tu casa. Cada vez que lo pienso, me repito a mí misma lo que me dijo mi madre «¡A quén se le ocurre».

Cuando volví de mi paseo mañanero, (al menos eso sí que lo tuve) ya escuché cómo en la cocina nadie quería vaciar el lavavajillas, y empecé a intuir la tormenta que se avecinaba. Con la excusa de que ese día yo no iba a hacer nada, también se pelearon por quién hacía tortitas para desayunar, regalo envenenado donde los haya, porque luego hay que estar una hora recogiendo botes de mermelada y de Nutella, cubiertos y platos embarrados, y el mantel rara vez se escapa de un viaje a la lavadora. Ahí ya asistí al segundo asalto: quién hace las tortitas mejor, y como es exactamente la receta, si con más harina o con más leche. Me comí la primera que aterrizó en mi plato con ganas de hacer un Lola Flores y decir «¡si me queréis, irse!». Cómo te puedo decir que eran las diez de la mañana, y ya estaba arrepentidísima de mi idea del regalo.

Con ese panorama no quería ni pensar qué podría pasar a la hora de poner la mesa o de quitarla. Así que reservé una mesa para comer fuera, lo más rápido posible. Una forma de asegurarme que iba a comer sentada todo el tiempo, reinando la paz.

Poco a poco se me fue pasando el cabreo, y entonces fui cayendo en la cuenta, no sólo de lo poco práctica que había sido mi idea, sino del impacto que produjo en mis hijos ver que yo, en origen, no nací haciendo tareas domésticas, ni se me tienen por qué dar bien, ni me gustan. Mi abuela Encarna era una cocinera fantástica, y sin embargo una de sus frases más repetidas era «si me quieres matar, méteme en la cocina». Yo, al igual que mi abuela, me pongo a ello y punto.

Así que la próxima vez que se me ocurra algo así, hablaré primero con ellos, para que vean la carga que suponen las tareas domésticas, y hasta qué punto supone un regalo no hacerlas. Pensándolo mejor, voy a hablar con ellos lo antes posible. Y la próxima vez, me pediré un bolso.