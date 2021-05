El líder de la ultraderecha española ha declarado, no sé si a pie o a lomos del caballo blanco de Santiago, que para resolver la actual crisis migratoria con Marruecos lo que habría que hacer es aplicar la fuerza.

A riesgo de parecer demagógico (no me importa) me pregunto si con la fuerza que hay que aplicar en esta crisis se refería Abascal a que a ese bebé recién rescatado por un heroico guardia civil submarinista habría que haberlo empujado un poquitín hacia dentro hasta que sus minúsculos pulmones se hubiesen llenado de agua.

Me enternece el gran corazón que tiene la ultraderecha. Justo mientras leía en el bar las declaraciones del político, en una mesa vecina un individuo abogaba por regalarle un avión a una ONG ‘progre’ para que cada día pudiera hacer un viaje hacia aquí de quinientos migrantes «hasta que quedara islamizada España». Superando mi habitual comedimiento, lo menos que le he podido decir es que se lo mirara con su conciencia.

Pero ¿qué nos esta pasando? ¿no quedan ya buenas personas? ¿se murió el último sensato de este país? ¿dónde se esconden los cristianos que leyeron los evangelios?

Bueno, quizás las almas negras no sean tantas. E ingenuamente prefiero pensar que somos la mayoría silenciosa las que guardamos un ápice de compasión, de sentido común y de anhelo de justicia.

Las desoladoras inmigrantes de inmigrantes pugnando por centenares por superar una valla llena de pinchos o un mar embravecido son absolutamente demoledoras y nos enfrentan con un problema que no tiene solución, al menos en este mundo y este tiempo que entre todos estamos construyendo.

Tantos miles de jóvenes queriendo huir de su casa para buscar las hipotéticas luces del mundo desarrollado. Tantos adolescentes ociosos rebuscando en sus míseros embarcaderos de origen la rendija por la que colarse. Tanta pobreza y tanta esperanza rota. Tanta desigualdad en este, por otro lado, hermoso y mestizo mundo.

La inmigración clandestina no se combate ni con vigilancia ni con deportaciones. Esos serán, acaso, paliativos con los que defenderemos nuestro estatus, herramientas con las que controlar lo incontrolable, parches para una realidad global que se nos escapa de las manos. Supongo que se me perdonará recurrir al tópico, a lo ya bien conocido, si digo que la inmigración irregular, a nado o en patera, sólo terminará cuando las personas que quieren venir no tengan tantos motivos para ello. Cuando en sus países tengan agua potable, Estados que funcionen, y una oportunidad mínimamente digna de ganarse la vida.

Cuando el riesgo de embarcarse o lanzarse a cuerpo descubierto contra una valla no sea menor que el riesgo cotidiano de no hacerlo. Cuando allá en los puertos de origen miren hacia el mar ancho y peligroso y lo vean sólo, al igual que lo vemos nosotros, como una invitación al baño o una oportunidad para las rutas navieras comerciales.