Tiempos difíciles los que estamos viviendo, a nadie se le oculta y, por si nos faltaba poco, tenemos que sumar una preocupante ola de odio hacia ’los otros’ y hacia los más débiles, impulsada por una minoría, pero que anega las redes sociales, los wassaps y las tertulias televisivas, aguas sucias que pueden arrastrar a importantes capas de la sociedad si no logramos anclarnos bien y atarnos al mástil de los valores democráticos y, sobre todo, de los valores humanos. Se dijo que de la pandemia íbamos a salir todos mejores; lo único seguro es que vamos a salir divididos. Media humanidad ha aprendido la lección de que lo único que nos puede salvar es la solidaridad, el cuidado de los más vulnerables y los enfermos, la apuesta por la ciencia, la investigación y la salud de todos y, sobre todo, el esfuerzo público en salvar a las gentes, vivan donde vivan, procedan de dónde procedan y piensen lo que piensen, antes que salvar los bancos y la economía de unos pocos.

Pero la otra mitad, cada vez más echada al monte, parece que va a salir de ésta con el alma mucho más negra, y no por el luto y el respeto a los muertos, sino por ese miedo a la luz que caracteriza a los vampiros y estar estar infectados por el peor de los virus: el del sálvese quien pueda, cada uno a lo suyo y guerra sin cuartel ante el de enfrente. Hay quienes se dicen creyentes de alguna religión verdadera, pero su único credo es su propio espejo donde se maquillan por fuera para ocultar su corazón emponzoñado. Les gusta jurar con su mano derecha sobre algún libro gordo que nunca han leído, pero sus dos manos son siniestras y su verdadero libro sagrado es el que dice que toda crisis es una oportunidad de negocio y el más lucrativo es la muerte.

No me gusta contribuir a la desesperanza, aunque tampoco me dejo llevar por la ingenuidad de que todo el mundo es bueno, ni de que al final todas las cosas terminan arreglándose. Tal vez la humanidad aún está sufriendo los dolores de parto, que decía San Pablo, y tal vez va a nacer una mujer nueva y veremos un cielo nuevo y una tierra nueva, pero, por ahora, lo que está sucediendo suena a lo mismo de siempre, de antes, a lo que creíamos superado y a donde no creíamos tener que volver. ¿Polarización entre izquierda y derecha? ¿entre fascistas y demócratas? Yo creo que la polarización que sufrimos es entre humanidad y deshumanización, entre empatía con los demás y odio a los otros.

No somos nadie. Si no fuera tan triste y doloroso, seríamos el hazmerreir del universo: Somos un puntito insignificante en una galaxia que es, a su vez, un puntito insignificante en un universo insondable y, sin embargo, nos creemos tan especiales que estamos dispuestos a matar o vender a nuestro propio hermano por una herencia, por un terruño, por una bandera, por una religión, por una tradición, por una costumbre, por una frontera artificial o por un plato de lentejas o de fama en las redes. Tantos siglos el mundo buscando la sabiduría y la verdad y tantos siglos empeñados en apropiarnos de ellas y ocultarlas a los demás. Malos dioses los que se empeñan en que las gentes no coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Para que nadie sea autónomo, ni piense por sí mismo, nada como el manejo a discreción, inculcar las “buenas ideas” en colegios controlados, cerrados, privados, a salvo del exterior, homogéneos, aislados, puros y con siete cerrojos y pines que nos mantengan a salvo… Pero tal vez la verdad termine abriéndose paso por su propio peso, tal vez esto reviente por algún lado y un día un viento fuerte abra todas las ventanas y entre la luz y el aire limpio y barra la mala baba. La única verdad que hemos de afrontar si no queremos que un día nos borre a todos una ola imparable, es que nada es inmutable, que el cambio es imparable y que el género humano o es una familia o se extinguirá y el mundo, o es una casa común o reventará.

Jalear al esquilador de las barbas del vecino o, peor aún, servirle tijeras afiladas, es peor que la traición, es idiota y suicida porque, al final, vendrán a por ti. En todos sitios cuecen habas, pero en estas Españas que nos hielan el corazón nos llevamos la palma de remar cada uno para lados contrapuestos. No es que así no se pueda avanzar, es que nos hundiremos seguro. A muchos les gustaría estar en el lugar del timonel, pero eso de hacer agujeros en la misma barca en la que todos vamos no es lo más inteligente, y no va a cambiar el rumbo, más bien va a hacer que todos nos hundamos. Lo intolerable es que haya quien prefiera que todos nos vayamos a pique para tener razón, o quienes quieran quemarlo todo para poder gobernar aunque sea sobre la desolación. Mucho peor es que, encima, quieran vendérnoslo como patriotismo. Poco dura la alegría en la casa del pobre. Estábamos contentos por ciertos signos de esperanza de una era post Trump, pero la cosa está tan revuelta, en nuestro país y en todo el mundo, que sigue clamando un dolor creciente de heridas abiertas en todos los costados del orbe.

Mira que cada semana tengo en la cabeza escribir hermosas, esperanzadoras, ingeniosas y tal vez inspiradas palabras sobre la cultura, patrimonio, historia, arte y paisaje de mi querida tierra cartagenera pero, al final, «nada humano me es ajeno» y no me puedo sustraer a la preocupación por el género humano, que es nuestra familia, y por la aldea global, que si revienta, nos va a pillar a todos de lleno. Nada me gustaría más que haber escrito hoy de la impresionante Gala Aniversario de los 40 años de la Universidad Popular de Cartagena, o de la Noche de los Museos, o del inminente Mucho Más Mayo que este año va sobre el Medio Ambiente. La Cultura es tan necesaria como la vida y sé que yo no debería soslayarla ni en tiempos de guerra, pero otro día será.

El abrazo sin fronteras de Luna a un africano rescatado del mar, mientras él lloraba al amigo muerto que no lo había conseguido, o el bebé salvado del mar por Juan Francisco, un guardia civil, son, sin duda, la constatación de que los ángeles existen o, al menos, que aún queda esperanza en la concordia humana.

Pese a la jauría, gentes como estas nos hacen que mantengamos la esperanza en un mundo mejor, de personas buenas. Lo que para algunos es un escándalo, una oportunidad para derribar al gobierno o una ocasión para inocular en las redes sociales el veneno del odio y la xenofobia, para muchos nos ha llenado el corazón de un optimismo que cada vez cuesta más mantener. Nunca estamos curados de espanto, ni nos acostumbramos a este desastre humanitario. Debería avergonzarnos a todos el tener una tecnología que nos puede llevar a Marte y, sin embargo, no ser capaces de acabar con la desesperación de tantos millones de personas que claman por una vida simplemente vivible.

Malditos sean quienes promueven, permiten, justifican y no evitan que los niños mueran bombardeados en Gaza o ahogados en el Mediterráneo. Malditos quienes hacen negocio con ello. Malditos quienes hacen partidismo con ello. Malditos quienes fabrican veneno con ello y maldita sea el cacho carne sin corazón que ha dicho que un muchacho negro se roza con los senos turgentes de la voluntaria de Cruz Roja. Siempre ha habido cerebros llenos de serrín, pero peor aún es tenerlos llenos de mierda.

Hay quienes se empeñan en convencernos de que es imposible la solidaridad, la empatía y los ansiados abrazos hermosos. No van a vencer, no nos van a envenenar, no deberíamos consentirles que luego nos den lecciones de ‘civilización cristiana’, pero tampoco deberíamos otorgarles ninguna confianza a estos desalmados para que pongan sus sucias manos en lo que es de todos.