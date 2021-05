Parece que el tiempo transcurre más despacio durante la pandemia. Las limitaciones y las carencias que hemos padecido se confabulan para asemejar un día a otro; un mes al siguiente… Todo se alarga y no se vislumbra el fin. Pero aquí estamos, agotados, en mayo de 2021, y de nuevo a las puertas del verano.

Para muchos, el verano sigue siendo un periodo de descanso y deliberación; un tiempo para estar con la familia o practicar sus aficiones. Sin embargo, para los médicos (y aún más para los de Atención Primaria) es una época agridulce. Como me solía decir un profesor, «las enfermedades no se van de vacaciones» y el cartel de «cerrado por descanso» no se puede colgar en los centros sanitarios.

La asistencia sanitaria es permanente y los médicos no son sustituidos cuando faltan, sino que los que quedan tienen que asumir su trabajo obligatoriamente. Los médicos de familia o los pediatras, que ya ven más de cuarenta pacientes al día, pueden superar los seiscientos pacientes diarios en el periodo estival. Para poder vacacionar durante un mes, será necesario ‘trabajar a destajo’ durante los otros dos meses de verano. Esta aberración, que se ha convertido en algo habitual en el Servicio Murciano de Salud, vulnera la protección de la salud de los facultativos y supone un atentado a la calidad de la atención a los pacientes. No se puede presumir de tener una Sanidad de las mejores del mundo cuando se abusa, sistemáticamente, de sus médicos.

Si cada profesional tiene un cupo de más de 1500 tarjetas sanitarias, es muy difícil asumir la ausencia de otro compañero. Los ciudadanos se merecen más que médicos con una lista interminable de pacientes y tres minutos, como máximo, para cada cita. La Atención Primaria (alabada y maltratada, a partes iguales, durante esta pandemia) es mucho más que eso.

Necesitamos unas plantillas de facultativos bien dimensionadas, con tiempo suficiente para asumir las eventualidades; con espacio para la Medicina comunitaria, la prevención y con margen para poder actualizar nuestros conocimientos.

En el Servicio Murciano de Salud existe una Bolsa de Trabajo en la que los demandantes de empleo pueden inscribirse y, una vez integrados en ella, puedan ser convocados para suplir a los trabajadores que se encuentran en periodo de libranza, vacaciones o baja por enfermedad.

Pero, desde hace muchos años, no hay sustitutos suficientes en las Bolsas de Trabajo para que los médicos puedan cubrir las ausencias de sus compañeros. Esto supone un gran problema y, lejos de solucionarse, se agrava cada vez más. Nuestros dirigentes y gestores nos trasladan que «no hay médicos disponibles en nuestra Región, ni tampoco en el resto de España», pero… si este problema no es nuevo y se remonta a muchos años atrás, ¿por qué no se han tomado medidas? ¿A qué esperan nuestros políticos?

Cuando la demanda asistencial supera a la oferta de profesionales, lo más lógico sería formar a más médicos. Si contamos con los estudiantes egresados de las Facultades de Medicina suficientes… ¿por qué no pueden finalizar su formación como especialistas? ¿Quién o quiénes son los responsables de esta falta de planificación? ¿Por qué los residentes que finalizan su periodo MIR emigran a otros países europeos y otras Comunidades autónomas?

Todas estas cuestiones han de resolverse lo antes posible o, en muy poco tiempo, entraremos en una crisis sanitaria por la falta de especialistas en nuestro país y será muy difícil de revertir porque un médico necesita entre cuatro y cinco años para formarse como especialista vía MIR.

Para encontrar solución a todos estos problemas es imprescindible contar con los propios médicos, con los Foros de la Profesión Médica (integrados por todas las organizaciones que representan a la profesión, desde los estudiantes hasta las Sociedades Científicas, pasando por los Sindicatos Médicos, los Colegios de Médicos y las Universidades).

Mientras tanto, aquí todos seguimos igual: asumiendo todo lo que nuestras autoridades sanitarias ordenen. Amarrados al duro banco.