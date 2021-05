No por esperado duele menos, el inefable paso de los años nos hace entender que llega un día difícil de asimilar. Un día que no quieres descolgar el teléfono para que alguien, con la voz rota y quebrada por la pena, desde el otro lado te diga: «Ha muerto Franco Battiato, hace pocos días lo estuvimos bailando».

Paré en seco frente al mar, tal vez la mañana prometía ser difícil y quiso el destino no encontrarme desprevenida en cualquier lugar sombrío para recibir tan funesta noticia. Encendí la radio del coche y no eran pocas las emisoras que se hacían eco de la noticia; si bien, José Manuel Sebastián, con la sensibilidad que lo define había preparado un monográfico con carácter de urgencia para, junto a Marta Echeverría, rendir homenaje al maestro de maestros. Y fue ahí inmóvil, sintiendo una brisa que se mezclaba con la reminiscencia de su voz, de su música y de su aguileño rostro cuando subí el volumen al Caffe de la paix que sonaba en ese momento mientras mi mente se liberaba de todo pensamiento, dando paso sin querer a los recuerdos.

Debió ser una mañana de sábado en 1985. Mi abuela Manuela levantaba muy temprano a mis tías para que la ayudaran en las tareas de su enorme casa. Allí se limpiaban hasta los tiestos de las macetas que decoraban el atrio encalado, envidia del patio cordobés más adornado. No cabía un desperfecto. La rigurosa perfección de las mujeres de pueblo no permite ni medio error a la hora de enlucir su jardín. Podía haberse tratado de cualquier casa siciliana, mi abuela es lo más parecido a una Mamma Palermitana y dicen que me parezco a ella.

En su casa se le sacaba brillo hasta a las hojas de la parra que colgaban del techo. La diferencia de edad con mis adoradas tías era de apenas unos años, pero la condición de única nieta me otorgaba el privilegio de no mover un esparto y pasarme la jornada de saneamiento disfrutando de La Bola de Cristal y otros programas musicales, que por entonces emitía una de las dos únicas cadenas de televisión que existían. Por la fecha imagino que sería Tocata, el programa que, en cuanto comenzaba, nos reunía a las tres con el ímpetu de las mujeres pertenecientes a la tribu Hadza danzando alrededor del fuego en Tanzania, o como zíngaras del desierto. Y es que al final, son las tradiciones las que mandan. Y bastan un par de acordes para empezar el baile, girar, interpretar los patrones sociales de cada cultura, los valores, para hacer más llevadero el trabajo, para recitar la historia, los proverbios y la poesía...

Y he recordado su aparición en ese programa. Él, Battiato, con su pelo entretejido en forma de coleta, gafas oscuras con marco cuadrado de oro, pañuelo en el cuello (porque las corbatas, aseguraba, eran para los ladrones) y su fiel gabardina caricaturizada por ciertos cómicos de la época... Hago memoria, lo intento, y es entonces cuando consigo entender que eran en su mayoría artistas, actores y músicos quienes dictaban las normas. Los que con su obra y su puesta en escena tenían la capacidad de unir o dividir al pueblo. En el caso de Battiato estaban los que pensaban de él que era un intelectual snob y los que (pese al sonido de sus sintetizadores ochenteros que lo rodeaban en forma de escalera de teclados) lo respetaban de igual manera. Coincidiendo la mayoría en que se trataba de un ser especial, inclasificable e iconoclasta. Porque era músico, director de cine, guionista, pintor (Suphan Barzani), un ser humano que se ganó la admiración y el respeto de medio mundo por derecho propio. Discreto, sensible, amable, bondadoso...

El hijo que decidió que su madre, Grazia Battiato, era sagrada (Bandera Blanca, Le Nostre Anime).

El compositor comprometido con las mutaciones sociales y políticas que, con la melodía más bonita concienció a muchos de que debían gritar «no a la guerra», con la invasión a la que el pueblo afgano estaba siendo sometido (L’ era del Cinghiale bianco).

La dignidad hecha persona, decencia y pundonor que quedaron patentes cuando en 2012 aceptó el cargo de consejero de Turismo y Cultura en su Sicilia natal a cambio de no recibir compensación económica alguna (Apriti Sésamo).El músico q ue me hacía bailar junto a mis tías los sábados por la mañana (Centro di Gravitá permanente).

El artista que me hizo entender que no todo el público que asiste a un concierto merece el respeto como tal, si hago alusión a una desagradable experiencia sufrida durante su actuación en La Mar de Músicas 2017. Recuerdo que mientras las lágrimas me recorrían el rostro al ver en el escenario a un hombre de bien, un hombre que cantaba historias bellas y recitaba poesía, un nutrido número de arpías con la sensibilidad en el tobillo y nefasto sentido de la delicadeza comían pipas como loros encerrados en jaulas putrefactas, mientras comentaban los modelitos escogidos para tamaño evento. Desconsideradas basiliscas carentes de respeto, seguramente invitadas por algún cargo político...

¿Cómo puede alguien atreverse a comer pipas mientras Battiato recita versos de Manlio Sgalambro? Poco les dije para lo que se merecían. Estoy segura de que Paco Martín (1957-2018), hubiese estado orgulloso de ver la reprimenda que por mal educadas les solté.

Y ese ha sido el último recuerdo que he tenido de un ser interminable, de un inmortal, de un humanista que se ha desvanecido (que no muerto) de la misma manera que vivió. Con la discreción permanente que mostraba en sus últimas y contadas actuaciones, en las que el siciliano permanecía casi todo el tiempo sentado, meciendo los brazos como gaviotas que vuelan letras al unísono de un cuarteto de cuerda que lo secundaba.

Viviendo en la impermanencia, en la incertidumbre de la vida condicionada. Definiéndose una vez más como «un proletario del espíritu» que regresará una y otra vez mientras no seamos libres.

Y llegará el día esperado.

Canción que escucho mientras escribo: Caffe de la paix. Franco Battiato