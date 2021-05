En las mitologías de algunos pueblos su dios se ausenta misteriosamente; desaparece, decimos que se esconde. No es que este dios haya muerto, se sabe que existe, pero por alguna razón se obstina en su silencio. Un silencio relativo, porque la divinidad nos habla a través de intermediarios suyos, sus divinos portavoces de rango menor, aéreos, terrestres, acuáticos o subterráneos. También otros mediadores de jerarquía más modesta, como los seres mortales, ejercen parecida función de intermediarios entre estos dioses esquivos y la gente. Pero claro, esta precaria relación con la humanidad es bastante poca cosa comparada con la omnipresencia de otros dioses, como ocurre en diferentes latitudes, para quienes no se les puede ocultar ni el más recóndito pensamiento y que son dueños de la situación hasta tal punto, que no cae al suelo uno solo de nuestros cabellos sin su consentimiento.

En el mundo paralelo de nuestros políticos no existe ningún dios, aunque abundan los pobres diablos que pretenden serlo. Estos son siempre geniecillos menores, demonios pequeñitos, más abundantes en ámbitos de mucho trasiego, donde entran y salen fluidamente numerosas voluntades, como ocurre en el terreno de la educación.

Acontecimientos recientes nos han mostrado a estos diosecillos menores, de nuevo, alejándose del ruido por temor a caerse del Olimpo: ministros de universidades que han estado recluidos bajo las siete llaves del silencio, mientras un pueblo perplejo miraba al cielo tratando en vano de encontrarles; o advenedizas consejeras de educación invocadas infructuosamente con cantos para que su presencia inspiradora presidiera alguna reunión.

Esta mala práctica se ha extendido en el teatro de marionetas que es la política nacional y regional, donde nadie conoce a nadie y se relegan trabajos enojosos a fieles subalternos. Las divinidades, caprichosas y huidizas, se dejan ver poco.

El problema es que están muy lejos de la providencia perfecta porque perciben a corto plazo, con una visión de futuro marcada por los períodos electorales; no son omniscientes porque saben muy poco o casi nada; y desde luego, no son omnipotentes, porque están a expensas de ser depuestos de sus tronos en cualquier momento o cuando las circunstancias sean desfavorables, derrotados en alguna contienda electoral o vencidos por otros pobres diablos que aspiran a su trono, a sus emolumentos, y que ansían salir de la insignificancia, por ejemplo la insignificancia del tránsfuga, para disfrutar de un breve instante de eternidad. Pero los ídolos vacíos tienen días tasados.