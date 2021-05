La Administración autonómica se ha convertido en el núcleo más grande del conjunto de las Administraciones públicas (estatal, autonómica, local, fundaciones, institutos…). De los cerca de los 2.700.000 empleados públicos que configuran las diferentes Administraciones, el 57,76% presta servicio en el sector público de las Comunidades autónomas, el 19,80% en el sector público del Estado, y el 22,43% en el sector público de las entidades locales. De todos ellos, solo el 56% es funcionario de carrera, el resto se divide entre personal laboral, temporal y otros tipos de contrato.

Los diferentes procesos de descentralización llevados a cabo, y que culminaron con las competencias que antes tenía el Estado en manos autonómicas, se convirtieron en procesos abstractos, donde solo importaba la financiación y poco más, se asumieron estructuras y se mezclaron con las que se tenían en las diferentes autonomías. El resultado final es que nos encontramos con unas estructuras tan sobredimensionadas como improductivas y poco eficaces.

Hay empleados públicos que quieren incluso ser jefes de servicio antes de cumplir los 30 años, hay estructuras donde apenas hay puestos base y todo se basa en jefaturas. Existen direcciones generales que no tienen apenas personal, otras que están compuestas por un jefe de servicio, dos jefes de sección y dos jefaturas de negociado.

Las diferentes estructuras se han basado en elementos económicos solamente, sin importar adecuar las estructuras a la realidad social. Ha importado más ponerle un apellido a un puesto que justificara un aumento en el complemento específico que un análisis de funciones y responsabilidades. La ‘pasta’ ha sido en muchos casos lo que ha decidido las estructuras administrativas. Tal es el caos, que hay subdirectores que ganan un tercio más que sus propios directores.

Ahora, algunos hablan de que en el ayuntamiento de Murcia, con la aprobación de la moción de censura que ha llevado a un cambio en la dirección de la corporación municipal, se ha iniciado una ‘purga’ de jefes de servicio. Quienes hablan así no solo desconocen lo que significa la libre designación, y si conocen como funciona, simplemente defienden sus propios intereses.

La cuestión del cambio de jefaturas de servicio no solo es positivo, sino que debería ser obligatorio que ningún empleado público permaneciera más de ocho años en un mismo cargo de responsabilidad, no solo porque los vicios suelen prostituir las funciones, sino porque deberíamos cada decenio actualizar las estructuras administrativas a la realidad tecnológica, laboral y social.

Dentro de poco, cuando el nuevo Estatuto Básico inicie su andadura traerá un regalo envenenado, que dará un giro de 180 grados a las estructuras administrativas existentes: el Personal Directivo Profesional

Si bien esta figura ya viene recogida en el actual Estatuto (artículo 13), no es menos cierto que no se ha desarrollado aún, aunque tanto el actual ministro, Iceta, como la anterior responsable, Dalías, ya han anunciado que es una figura que habrá que reforzar.

Las condiciones laborales del Director Profesional no estarán sujetas a negociación, pero lo peor es que es una figura ‘impuesta’ por la élite funcionarial, no con el objetivo de hacer un servicio eficaz, eficiente, productivo y transparente; al contrario, para que sirva de pedestal para convertirlos en directivos muy bien remunerados a cambio de convertir al resto de empleados públicos en meros intermediarios de trámites y protocolos, olvidándose de que no somos funcionarios, sino servidores públicos, es decir, estamos para servir a los ciudadanos, no para servirnos de ellos.