Acto III: 9 de mayo de 1950, Salón del Reloj del Quai d’Orsay, París. Robert Schuman, Ministro de Asuntos Exteriores francés, se dispone a hacer una declaración oficial ante la prensa. Cuando se hace el silencio entre los más de doscientos periodistas asistentes, siente un ligero escalofrío que le recorre el cuerpo. No es debido a la nobleza de los materiales del salón rococó, cuya frialdad no podría atemperar la chimenea que tiene detrás ni aunque en ella se quemara todo el bosque de Bolonia. Nunca ha podido superar una incomodidad irracional hacia los discursos y no se tiene por buen orador. Las líneas maestras de esta declaración han sido comunicadas a los países más interesados, bien para eliminar sus sospechas o bien para alentar su adhesión.

Jean Monnet, sentado a su derecha, ha diseñado el proyecto con la fruición de un loco y la perspicacia de un genio, pero su carisma personal desborda cualquier recelo timorato.

¡Conseguir la paz en Europa a través de un proyecto comercial entre Francia y Alemania! Ha trabajado durante años en la modernización de la industria francesa del acero para convertirla en la más competitiva de Europa. Sabe la importancia carbón y del acero para la industria bélica y ha concebido el plan de crear un mercado común de estas materias primas sin restricciones ni aranceles, sin fronteras, que disuadirá la carrera armamentística de cualquier asociado, pues no puede ocultarse a los demás. La premisa para generar un espacio común de paz y de prosperidad, como había imaginado Arístides Briand en los años veinte. Algo inusitado en toda la historia europea. Es el momento de salir a escena:

Mesdames et Messieurs: La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent…(La paz mundial no estará salvaguardada sin esfuerzos creadores semejantes a los peligros que la amenazan).

La Europa devastada, el gran cementerio de un brutal genocidio y de una guerra total, que ha visto la cara más depravada de la maldad, recuerda el sueño de libertad de aquellos griegos insensatos que se enfrentaron al persa armados de escudos y lanzas, con la animosidad del ratón frente al elefante. Sobre esas ruinas, tal que una erupción pliniana, reverdecerá una idea bajo el vuelo de una paloma pintada por Picasso. El ministro de Exteriores francés Robert Schuman hace un llamamiento a la República Federal Alemana para organizar un mercado común del carbón y del acero, el primer paso para crear un espacio común de intereses económicos. Él mismo ha sido luxemburgués, alemán y francés sucesivamente, y ahora es un idealista como Jean Monnet.

Al año siguiente de la declaración, se firmará el Tratado de París, acta fundacional de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Unos pocos años después, en 1957, los tratados de Roma fundacionales de la CEE y el EURATOM, completarán los tres pilares de la futura federación europea, como una Trinidad laica.

Escena II: La actualidad. Edificio Berlaymont, Bruselas.

Ursula von der Leyen divisa desde su despacho el Parque del Cinquentenario al oeste. Antes de que el azul del cielo se torne índigo con el declinar de la tarde, los árboles respiran el fresco húmedo que ha dejado la fina lluvia. Le viene el recuerdo de una niña que sale del colegio en Ixelles, sólo unos pasos más allá del Parque de Leopoldo, que también divisa desde su atalaya hacia el sur. Aquella otra tarde, apenas sueña que soñará con seguir la estela de su padre y seguirá soñando con perseguir una ensoñación colectiva con una corona de estrellas refulgentes sobre un fondo azul.

Su padre conoció a Konrad Adenauer, quien tardó poco en lanzarse a la aventura de Schuman y Monnet, con más decisión que la del propio Charles de Gaulle. La idea de una Europa unida y en paz por el puro interés económico borraba siglos de guerras y de sangre. Una simple excusa hasta que, más tarde o más temprano, el impulso que había partido desde las instituciones, debía trasladarse al pueblo, el verdadero protagonista de esta aventura. La unidad no se construye con la fuerza ni con la religión, sea de Dios o del dinero, sino con la voluntad de las gentes. Si no hay nación europea, no habrá Europa.

Poco a poco fue levantándose esta compleja arquitectura, primero el carbón y el acero, luego la agricultura y la PAC, después el resto de la economía.

Cuando todo parecía miel sobre ojuelas, se lanzó la moneda única. La Europa de las dos velocidades sería sólo la metáfora ferroviaria de dos trenes en la misma dirección. El sustrato era el modelo de vida europeo, la mayor conquista social desde la civitas romana. Los ciudadanos, sus derechos civiles, la asistencia social y laboral, la libre circulación primero de trabajadores, luego de estudiantes y de ciudadanos, sin fronteras sin trabas.

La crisis lo tiró todo por tierra, los intereses financieros marcaron la pauta y la austeridad fue una vuelta atrás, una renuncia a las conquistas. De aquellos polvos, estos lodos. El sufrimiento del desempleo, la precariedad, la ineficacia de los gobiernos cuando no su incompetencia… y no podían faltar los fantasmas de siempre, la xenofobia, la intransigencia, la insolidaridad y, otra vez, el fascismo, el nazismo y todos los totalitarismos que llevaron a la debacle del siglo pasado. Los enemigos están en el despacho de al lado. El ambicioso plan de ayudas para salir de esta maldita peste moderna se frenó por las susceptibilidades de los holandeses y los nuevos reaccionarios de los países del Este, que pronto olvidaron el yugo soviético y toda la penosidad de una vida sin libertad. Si los desastres de la austeridad de la crisis del 2008 no sirvieron de lección para aprender de los errores, nos faltaba esta pandemia para que los recelos y la incompetencia nos arruinen la unidad europea. Cuando se fueron los ingleses, creímos que no habría más piedras en el zapato y aquí tengo a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que tiene el cuajo de seguir sentado al lado de un machista irredento como Erdogan. Teníamos un modelo de vida envidiado por los americanos, hasta que ha llegado Biden para ganarnos por la mano. Hace falta muy poco para arruinar un pueblo y todavía Europa debería llegar a serlo.