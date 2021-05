Esta semana ha sido una de esas en la que muchos recuerdos vienen a la memoria debido a fechas señaladas. El décimo aniversario del terremoto de Lorca a todos nos llevaba a recordar dónde estábamos a las 6,47 de la tarde, de aquel 11 de Mayo cuando la tierra sacudía mi lugar de nacimiento. Recuerdo estar en una reunión en el despacho de la agencia en la que trabajaba, en la séptima planta del mítico edificio Torre de Murcia, en el que nos encontrábamos, y tembló. Segundos más tarde salíamos corriendo escaleras abajo; una vez en la calle me enteré de lo sucedido al ver por televisión, en directo, desde un bar, cómo la torre del campanario del santuario de la Virgen de las Huertas donde mis padres se casaron se venía abajo.

LOS TERREMOTOS DE LORCA.

Un terremoto de 5,2 en la escala de Richter destrozó la ciudad, causando la muerte a nueve personas, dejando centenares de heridos y edificios derrumbados. Imaginen la magnitud, cuando a 60 kilómetros de distancia muchos lo sentimos. Tras hablar con amigos y familiares y comprobar que todos estaban bien, me pasé la noche pegada a la televisión y la radio. Gracias a la labor de los medios y compañeros periodistas. Al día siguiente no me lo pensé, cogí el coche y me marché a Lorca. Nunca olvidaré lo que vi aquel día

No he vivido nunca allí, pero me unen a Lorca recuerdos de mi infancia. Junto a mi abuela Nina, mi abuelo Miguel. De éste tengo pocos recuerdos porque se fue cuando yo era pequeña, pero me queda el cariño de mucha gente que me habla de él, así como la pasión por su Semana Santa y el Paso Azul que metió en mis venas mi madre. Al llegar encontré una ciudad destruida, con la gente en la calle, unidades del Ejército se habían desplazado para ayudar ante la magnitud de lo sucedido. Andar hacia el barrio de La Viña, zona más afectada, era caminar entre escombros, gente asustada que esperaba que pasaran a valorar los daños, y saber si tenían que desalojar sus casas, una terrible catástrofe que poco a poco ha ido cicatrizando, aunque nunca olvidaremos lo ocurrido.

El aniversario del terremoto traía a mi mente el año 2011. Yo acababa de volver para vivir a Murcia, dejando atrás Madrid y cerrando una etapa. El amor a veces te lleva a tomar decisiones que... en fin. Aquel año, no sólo la naturaleza sacudía la tierra destrozando Lorca; la política sacudió a una sociedad que estaba harta del bipartidismo y la corrupción con el mayor movimiento espontáneo ciudadano que hasta entonces se había visto, el 15M.

AQUEL 15M.

Ayer se cumplían diez años del nacimiento de lo que hemos llamado todo este tiempo la nueva política y ¡miren ahora cómo estamos! Aquel día el pueblo decía basta, gente de toda condición e ideología política salía a la calle y eso me enamoró, pero aquel flechazo duró poco al ver que lo que parecía un movimiento social puro que reivindicaba políticas serias contra tanto político corrupto daba paso a una política que el tiempo nos ha demostrado que era más de lo mismo. Pero, ojo, reconozco el mérito de aquellos que supieron leer lo que la sociedad demandaba y eso, nos guste o no, es lo que hizo Pablo Iglesias. En el caso de Albert Rivera, su éxito estuvo en saber leer el conflicto del procés en Cataluña y la necesidad de crear un partido de centroderecha ante el inmovilismo del PP. A Rajoy se le hizo bola un problema político cada vez más grande en Cataluña, muchos pensamos que si llega a pactar con Artur Mas aquella reforma fiscal, hoy no estaríamos asistiendo al desafío independentista del que somos testigos desde 2017.

Se equivocaron con una manera de hacer política errónea, querían todo demasiado rápido, y la política es algo más valioso que las propias ambiciones de unos y otros. Hoy, aquellos que venían a regenerar están fuera. Albert Rivera tuvo en su mano cambiar el rumbo de los acontecimientos, pero la ambición le pudo. La consecuencia para su partido todos la conocemos y más pronto que tarde, certificaremos la hora de la muerte de Cs. En el caso de Pablo Iglesias, no he entendido muy bien su estrategia y abandono tras conseguir formar parte del primer Gobierno de coalición de la historia de nuestro país, poco más diré al respecto. Eso sí, nos han dejado todo hecho un solar, no es que los culpe de nada, pero es evidente que si hubieran evitado fotitos en Colón o llevarnos a unas segundas elecciones, hoy no tendríamos a 52 neofascistas en el Congreso de los Diputados, por ejemplo.

Al final es bastante lamentable que diez años más tarde los que venían a regenerar, uno quede como pareja de una cantante y el otro sea noticia por cortarse la coleta, pero no seré injusta y diré que ambos titulares obedecen más al momento mediático en el que se encuentra la política espectáculo y el periodismo, dando todo un poquito de vergüenza ajena.

ANTONIO VEGA.

Pero esta semana, de todas las fechas señaladas en el calendario quizás me quede con el aniversario del fallecimiento de Antonio Vega, uno de los compositores más importantes de este país y músico al que tuve la suerte de conocer brevemente una noche de humo, rock’n’Roll y camerinos.

Hubo un tiempo en que vivía de noche y tuve la suerte de conocer a grandes músicos de este país entre ellos al compositor e intérprete de canciones como Lucha de Gigantes o El Sitio de mi Recreo. Apenas hablé con él, sólo recuerdo su fragilidad y timidez, pero nunca olvidaré aquella noche en la parte de abajo del Honky Tonk. Recordarle ha traído a mi memoria otras noches, en aquella sala que tan buenos momentos recupera gracias a otro amor (no todas mis decisiones fueron equivocadas), en aquel Madrid de principio de los años 2000. Recuerdo a Los Delincuentes, tres chavales de Jerez de la Frontera se subían por primera vez a un escenario en la calle Covarrubias, descalzos, sin más instrumentos que una guitarra, un cajón y camisetas de fútbol. Miguel con su voz rota y El Canijo con ‘tol arte’ del mundo nos dejaban a los presentes en el showcase sin palabras, convirtiéndose poco tiempo más tarde en la banda garrapatera más divertida y canalla del panorama musical de aquellos años. Hoy Miguel tampoco está, maldita sea.

Salir de la política y entregarme al rock’n’roll creo que es lo mejor que me pasó en aquellos años de madrugadas. Hoy aquellas noches a las que el aniversario de Antonio Vega me lleva hacen que me pregunte si llegaron a pasar. Cada noche era una aventura y volver a recordar esos días me ha sacado una sonrisa y algo de nostalgia. Jorge, cantante de Ilegales, Jaime Urrutia, los primeros bolos de Pereza, los martes por la noche, donde no iban ni las novias y ellos se llamaban Despereza o Sandy Marton, croata de dos metros que cantaba aquel hitazo, People from Ibiza, eran mis compañeros de aventuras.

Pero no se engañen. Cuando te pica el bicho de la política, aunque permanezca dormido, el cabrón siempre vuelve. Creo que un festival de música y seguir los acontecimientos que la política nos brinda son las dos cosas que más me ponen en la vida, y luego el por qué sigo soltera y tal. Esta semana de aniversarios y recuerdos ha estado bien, pero la vida sigue, y la política lejos de mejorar va a peor. Menos mal que siempre me quedará el rock’n’roll.