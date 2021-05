Es una tradición inveterada que los personajes públicos y no tan públicos cuiden su apariencia, y la utilicen como forma de transmitir mensajes a sus partidarios o detractores. Lo sabe Pablo Iglesias, el personaje promocionado por esa enésima performance de la izquierda radical que fue el movimiento de los indignados y que ha utilizado precisamente el corte de su coleta como mensaje de que vuelve al mundo de las personales normales, después de, se supone, haber conquistado el cielo en forma de un sillón de vicepresidente del gobierno y una jubilación dorada absolutamente inmerecida.

Pablo Iglesias.

Por mi parte, preveo que el templo de sus añorados montajes mediáticos se desplomará sobre su cabeza como el Templo en el caso de Sansón. En poco tiempo se demostrará que haber llegado a ser el personaje más denostado de la política española después de Zapatero, no le granjeará ningún rédito económico como tertuliano, que es lo que espera para poder mantener el ritmo de vida al que se ha acostumbrado. El personaje está agotado y lo más inteligente por su parte sería reincorporarse a su puesto de la Universidad y olvidarse de la política. Prometo que, a cambio, yo me olvidaré cuanto antes de él.

Nixon/Kennedy.

Los pelos de la cara y de la cabeza, estos en franca recesión como si se tratara de la última frontera a defender como descendientes de unos pilosos ancestros siempre han dado mucho juego en la política, sobre todo desde la aparición de ese prodigio mediático que es la televisión. Se dice que Richard Nixon perdió su debate televisivo frente a Kennedy por, entre otras cosas, la barba de dos días que lucía y que no se preocuparon de disimular con maquillaje. Eso, acompañado por un rictus de dolor que le acompañó durante toda la retransmisión del debate debido a un golpe en la rodilla al salir del coche, le hicieron parecer un personaje repulsivo, frente a un joven Kennedy que se había pasado los días previos tomando el sol y disfrutando de la navegación a vela. Tal fue el impacto de la apariencia física de ambos contendientes en ese debate, que las encuestas dieron ganador a Nixon entre los ciudadanos que lo habían escuchado por la radio, al contrario de los que lo habían visto por televisión, que dieron por ganador a su oponente. Ni qué decir tiene que, desde entonces, los asesores que ayudan a preparar los debates televisivos se cuidan muy mucho de la apariencia física que muestran sus patrocinados.

Trump, Boris, Puigdemont...

También han jugado un gran papel en estos tumultuosos años las pelambreras de dos personajes populistas de la política mundial en su versión anglosajona. Me refiero a los peinados de Trump y de Boris Johnson. No tenemos ni idea del tiempo que le cuesta a Boris aparentar que lleva un peinado tan aparentemente descuidado. Corre por ahí un meme que a mi señora le hace mucha gracia en el que se afirma que dicha apariencia en su peinado se obtiene mediante el expeditivo recurso de descargar con furor el aire de un globo sobre su cabeza. Pero Boris no da puntada sin hilo, como todo buen político en la era de los mass media, y mucho más siendo periodista de profesión como él. El mensaje que busca lanzar con esos pelos es que está muy lejos de ser un Tory estirado de buena familia educado en Eaton, un famoso colegio privado cuyo coste solo puede ser sufragado por una familia de grandes posibles como la suya. Que es justamente lo que es, aunque intente disimularlo por cualquier medio.

En cuanto a Trump, solo por esa extraña convolución de pelos que luce en la cabeza debería haber sido rechazado como candidato a la presidencia del Great Old Party, como se etiqueta desde hace mucho tiempo a un partido republicano devenido en culto a la personalidad. Lo que pone de manifiesto la forma de peinarse de Donald Trump es su enorme narcisismo y su falta absoluta de criterio para verse a sí mismo como lo que en realidad: un viejo rijoso que repele a las mujeres que no lo necesitan por razones tan poderosas como su posición y su riqueza. Aquí tuvimos un ejemplo de un peinado a lo Trump, avant la lettre, en la figura del entrañable político vasco Iñaki Anasagasti, que con su inútil afán de disimular su calvicie, provocaba por el contrario que todos estuviésemos pendiente de ella.

Y probablemente llevaba razón en su empeño, porque no se conoce nadie que haya llegado siendo calvo más allá del puesto de ministro, salvo la excepción de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue una excepción en más de un sentido. Tan es así, que los catalanes parecen preferir de largo el pelucón de Puigdemont (que Dios le conserve el peluquero) que un simpático y bailongo calvorota como Iceta.

Bono, Casado...

Pero el sacrificio supremo en aras de la apariencia deseada a cuenta de un abundante pelo en la cabeza, fue el realizado en nuestro pais por el ínclito político albaceteño José Bono, que, siguiendo el ejemplo de Berlusconi, arrojó la dignidad política que le quedaba haciéndose un trasplante del pelo, de lo más exitoso a tenor de los resultados visibles. Es sintomático que se lo hizo cuando prácticamente dio por terminada su carrera política al no poder acceder ya a cargo más importante de los que había tenido y estuvieran a su alcance.

En cualquier caso, de Nixon a Bono, pasando por Boris y Puigdemont, los pelos juegan un importante papel en la estrategia de imagen de los políticos. El penúltimo en cambiar de look, intentando cambiar su apariencia de político imberbe y eludir el peligro inminente de convertirse en la segunda edición de Hernández Mancha, ha sido el líder popular Pablo Casado, que apareció después del descanso veraniego del año pasado luciendo una cuidada barba más o menos consistente y un cabello sorprendentemente oscurecido. De poco le ha servido cuando Ayuso decidió volar por su cuenta y amenaza con comerle la tostada.

Y es que, en cuestión de estética y política, los hombres siempre llevan las de perder.